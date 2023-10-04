МАУ ИЦ «Норильские новости»

Авиакомпания NordStar объявляет распродажу

Авиакомпания NordStar объявляет распродажу

Главная / Новости / Общество

Авиакомпания NordStar объявляет распродажу

До 6 октября пассажиры могут приобрести билеты со скидкой с датой вылета до 30 марта 2024 года.

Авиакомпания NordStar объявляет распродажу

Скидка действует на направления из Москвы, Красноярска, Норильска, Сочи, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Самары и Кургана, а также других городов географии полётов авиакомпании. В акции примет участие и новое направление Абакан – Санкт-Петербург.

Так, из Норильска северяне смогут отправиться со скидкой в Москву, Сочи, Махачкалу, Минеральные Воды, Самару, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу, Екатеринбург и Волгоград.

Ознакомиться с ценами на билеты можно по ссылке. Количество авиабилетов ограничено.

Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте, а также в мобильном приложении авиакомпании.

Фото из открытых источников
4 октября в 13:30 1090
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также