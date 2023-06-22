Авиакомпания NordStar обновила меню дополнительного питания

Как сообщают в авиакомпании, особенностью обновлённого меню является его многообразие – блюда разрабатывались с учётом пожеланий и потребностей самых разных категорий пассажиров. Для быстрого перекуса – сэндвичи с ветчиной, курицей и рыбой, для любителей хорошенько подкрепиться – завтраки с традиционными омлетами и блинчиками для утренних рейсов и горячие обеды с сытными блюдами из мяса, курицы и рыбы. Для маленьких пассажиров в авиакомпании приготовили любимые детские блюда – наггетсы с картофелем и сосиски с макаронами. Для тех, кто следит за режимом питания, в меню появились большие порции легких салатов. Также разработано меню для вегетарианцев.

Ко всем рационам горячих блюд подается снек-бокс с закусками, маслом и хлебобулочными изделиями, а в качестве сладкого комплимента пассажирам предлагается фирменный тёмный шоколад NordStar.

Заказать обновлённые рационы дополнительного питания можно одновременно с бронированием перелёта или в любое время после покупки билета (не позднее 24 часов до вылета рейса) на сайте авиакомпании www.nordstar.ru в разделе «Мои заказы», в билетном агентстве или в круглосуточном контактном центре авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок из Российской Федерации бесплатный).