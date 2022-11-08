Авиакомпания NordStar объявляет детский конкурс на лучшую ёлочную игрушку

Принять участие в конкурсе могут ребята в возрасте от 6 до 12 лет. До 30 ноября их родителям необходимо передать игрушку вместе с анкетой участника в благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» по адресу: ул. Севастопольская, 4, помещение 3, с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00. Скачать анкету можно по ссылке.

Оценивать творческие работы ребят будут пассажиры, вылетающие из аэропорта Норильск с 7 по 28 декабря. Итоги конкурса будут объявлены в социальных сетях авиакомпании 28 декабря до 18.00 по московскому времени. Трое победителей будут отмечены ценными призами.

Стоит отметить, что к участию в конкурсе принимаются елочные игрушки размерами не более 20*20*20 см.