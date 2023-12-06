Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на весенне-летнее расписание полётов в 2024 году

Из базового аэропорта Норильск пассажиры летом следующего года смогут улететь в Санкт-Петербург, Абакан, Екатеринбург, Волгоград, Челябинск, Уфу, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Омск, Новосибирск, Самару, Казань, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород, а также в весенне-летнем расписании полётов продолжат выполняться ежедневные рейсы в Москву и Красноярск.

В следующем году авиакомпания увеличит количество прямых беспосадочных рейсов из Норильска в Сочи. В период массового выезда норильчан к местам летнего отпуска рейсы будут выполняться до четырёх раз в неделю. Во второй половине летнего сезона впервые будут выполняться прямые беспосадочные рейсы в обратном направлении – из Сочи в Норильск – также до четырёх раз в неделю.

Также в расписании авиакомпании появятся новые маршруты из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга в Махачкалу с удобными стыковками для пассажиров, путешествующих из Норильска.

Приобрести авиабилеты всем направлениям авиакомпании NordStar можно на официальном сайте авиакомпании nordstar.ru, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона).