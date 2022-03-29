Авиакомпания NordStar перешла на весенне-летнее расписание полётов

Самая широкая сеть регулярных рейсов представлена из Норильска. Отсюда можно будет улететь в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Абакан, Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень, Воронеж, Пермь, Челябинск, Анапу, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Самару, Геленджик, Белгород, Махачкалу и Казань.

Рейсы из Норильска в Сочи на ежедневной основе будут выполняться с пересадкой в московском аэропорту Домодедово, а прямые - будут отправляться по пятницам. В Минеральные Воды из Норильска пассажиры смогут улететь трижды в неделю – по вторникам, четвергам и пятницам. В Краснодар - по вторникам и средам. Рейсы из Норильска в Анапу и Геленджик начнут выполняться с 31 мая по вторникам.

Напомним, что приобрести авиабилеты по этим и другим направлениям NordStar можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в билетных агентствах города, а также через Контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона).