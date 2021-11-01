Авиакомпания NordStar прокомментировала ситуацию на рейсе ТИ-1031, произошедшую 23 октября

Напомним, тогда пассажиры пожаловались на то, что после выполнения рейса сотрудники полиции провели обыск их личных вещей в поисках пропавшего пледа с борта воздушного судна.

Авиакомпания NordStar приносит извинения пассажирам рейса ТИ-1031 по направлению Домодедово — Сочи за вынужденные дополнительные меры, связанные с выявленными во время рейса правонарушениями, и выражает благодарность пассажирам за понимание:

- В процессе выполнения рейса ТИ-1031 кабинным экипажем была обнаружена недостача имущества авиакомпании. Для дальнейшего выяснения ситуации были проинформированы органы полиции, которые в соответствии со своими полномочиями провели визуальный осмотр ручной клади в процессе высадки пассажиров. Процесс высадки пассажиров занял не более 15 минут, что не превышает времени, заложенного в график обслуживания рейса. Экипаж принял все возможные меры, чтобы разрешить данную ситуацию без применения вынужденных мер и минимизировать неудобства для пассажиров, - отмечено в сообщении компании.