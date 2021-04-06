МАУ ИЦ «Норильские новости»

Авиакомпания NordStar проведёт акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

Авиакомпания NordStar проведёт акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

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Авиакомпания NordStar проведёт акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

Авиакомпания NordStar проведёт акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

Традиционно с 1 по 10 мая авиакомпания бесплатно перевезёт участников Великой Отечественной войны и их сопровождающих по любому регулярному направлению маршрутной сети.

Приобрести бесплатный билет можно с 12 апреля по 10 мая в любом аккредитованном билетном агентстве. Главное условие - предъявить документ установленного образца в соответствии с федеральным законом "О ветеранах".

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте авиакомпании, а также по телефону горячей линии 8-800-700-8-007.

Фото из открытых источников
6 апреля в 10:17 700
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