Авиакомпания NordStar расширяет возможности страхования

Страхование от отмены поездки доступно для невозвратных тарифов и обеспечит защиту в случае отказа на авиаперелет по инициативе пассажира. Страховым случаем является целый ряд обстоятельств, по которыми пассажир не явился на рейс. Например, госпитализация, получение травм, отказ в визе, ущерб недвижимости, сокращение с места работы, хищение необходимых документов, ДТП, стихийное бедствие и другое. Также страхователь может получить выплату, если в неприятную ситуацию попал не он сам, а его родственник или человек, совершающий с ним перелет.

Стоимость оформления полиса напрямую зависит от стоимости авиабилета и составляет от 100 до 800 рублей. Страховая выплата – от 5000 до 40 000 рублей.

Вторая новая услуга – защита пассажира на случай заражения коронавирусом. Страховую выплату пассажиры получат, если у него выявили COVID-19 и госпитализировали. Главное условие для страхового случая – пассажир должен заразиться в поездке. Воспользоваться услугой могут пассажиры до 65 лет.

Стоимость страхования составляет 240 рублей. В случае заражения авиакомпания гарантированно выплатит 40 000 рублей. Страховой полис вступает в силу на следующие сутки после даты выполнения рейса, но не ранее чем через трое суток с момента оформления услуги и действует в течение 14 дней.

Оформить все виды страхования можно онлайн, во время покупки авиабилетов. Страховой полис придёт на электронную почту вместе с маршрут-квитанцией.