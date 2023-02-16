Авиакомпания NordStar стала новым участником нацпроекта «Производительность труда»

Участие в нацпроекте рассчитано на три года. Ежегодно производительность труда будут увеличивать не менее чем на 5%. В этом авиакомпании поможет Региональный центр компетенций, который работает на базе центра «Мой бизнес».

Эксперты изучат производственные процессы, выберут поток-образец, после чего вместе с рабочей группой компании начнут внедрять улучшения для оптимизации. Начать планируется с процесса технического обслуживания воздушного судна: за полгода эффективность работы бригады рассчитывают увеличить на 14%.

«В авиации многие процессы типовые, поэтому рассчитываем, что участие в нацпроекте поможет нам найти точки роста и возможности для того, чтобы улучшить сервис для пассажиров», – говорит заместитель генерального директора, технический директор NordStar Андрей Аверьянов.

В Красноярском крае уже 90 предприятий стали участниками нацпроекта, более 40 предприятий – под управлением РЦК.

Узнать подробности и подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут на портале производительность.рф. Адресная поддержка предприятиям края оказывается бесплатно. Получить консультации можно в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124.