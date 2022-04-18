МАУ ИЦ «Норильские новости»

Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

Главная / Новости / Общество

Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

Меры приняты в связи с продлением ограничений работы аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара до 03:45 (МСК) 25 апреля.

Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

Отменены рейсы с датой вылета 19 апреля:

– ТИ917 Норильск — Екатеринбург — Ростов-на-Дону;

– ТИ918 Ростов-на-Дону — Екатеринбург — Норильск.

Отменены рейсы с датой вылета 20 апреля:

– ТИ915 Норильск — Краснодар//Новосибирск — Краснодар;

– ТИ916 Краснодар — Новосибирск // Краснодар — Норильск.

Отменены рейсы с датой вылета 21 апреля:

– ТИ917 Норильск — Ростов-на-Дону // Екатеринбург — Ростов-на-Дону;

– ТИ918 Ростов-на-Дону — Норильск // Ростов-на-Дону — Екатеринбург.

Пассажирам отмененных рейсов необходимо обратиться для оформления возврата или обмена авиабилетов по месту приобретения билетов или в контактный центр авиакомпании.

Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону и Краснодара в Норильск в указанные даты, авиакомпания NordStar предоставит возможность перевозки в Норильск из московского аэропорта Домодедово и аэропорта Сочи. Напомним, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Москвы (Домодедово) в Норильск и из Сочи в Москву (Домодедово). Изменить маршрут следования можно обратившись в контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007.

Актуальная информация о дальнейшем выполнении полётов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.

18 апреля в 18:15 580
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также