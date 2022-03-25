Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов в связи с продлением ограничений работы южных аэропортов
Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов в связи с продлением ограничений работы южных аэропортов
Отменены рейсы с датой вылета 29 марта:
– ТИ917 Норильск – Екатеринбург — Ростов-на-Дону;
– ТИ918 Ростов-на-Дону — Екатеринбург — Норильск.
Отменены рейсы с датой вылета 30 марта:
– ТИ915 Норильск — Новосибирск — Краснодар;
– ТИ916 Краснодар — Новосибирск — Норильск.
Отменены рейсы с датой вылета 31 марта:
– ТИ917 Норильск — Ростов-на-Дону // Екатеринбург — Ростов-на-Дону;
– ТИ918 Ростов-на-Дону — Норильск // Ростов-на-Дону — Екатеринбург.
Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться для оформления возврата или обмена авиабилетов по месту приобретения билетов или в контактный центр авиакомпании.
Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону в Норильск и Краснодара в Норильск в указанные даты, авиакомпания NordStar предоставит возможность перевозки в Норильск из московского аэропорта Домодедово и аэропорта Сочи. Напомним, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Москвы (Домодедово) в Норильск и из Сочи в Москву (Домодедово). Изменить маршрут следования можно обратившись в контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007.
Актуальная информация о дальнейшем выполнении полетов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.