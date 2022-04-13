Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов
Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов
Это связано с с продлением ограничений работы аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара до 03:45 (МСК) 19 апреля.
Отменены рейсы с датой вылета 13 апреля:
– ТИ915 Норильск — Новосибирск — Краснодар;
– ТИ916 Краснодар — Новосибирск — Норильск.
Отменены рейсы с датой вылета 14 апреля:
– ТИ917 Норильск — Ростов-на-Дону // Екатеринбург — Ростов-на-Дону;
– ТИ918 Ростов-на-Дону — Норильск // Ростов-на-Дону — Екатеринбург.
Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться для оформления возврата или обмена авиабилетов по месту приобретения билетов или в контактный центр авиакомпании.
Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону в Норильск в указанные даты, авиакомпания NordStar предоставит возможность перевозки в Норильск из московского аэропорта Домодедово и аэропорта Сочи. Напомним, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Москвы (Домодедово) в Норильск и из Сочи в Москву (Домодедово). Изменить маршрут следования можно обратившись в контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007.
Актуальная информация о дальнейшем выполнении полётов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.