Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

Отменены рейсы с датой вылета 13 апреля:

– ТИ915 Норильск — Новосибирск — Краснодар;

– ТИ916 Краснодар — Новосибирск — Норильск.

Отменены рейсы с датой вылета 14 апреля:

– ТИ917 Норильск — Ростов-на-Дону // Екатеринбург — Ростов-на-Дону;

– ТИ918 Ростов-на-Дону — Норильск // Ростов-на-Дону — Екатеринбург.

Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться для оформления возврата или обмена авиабилетов по месту приобретения билетов или в контактный центр авиакомпании.

Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону в Норильск в указанные даты, авиакомпания NordStar предоставит возможность перевозки в Норильск из московского аэропорта Домодедово и аэропорта Сочи. Напомним, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Москвы (Домодедово) в Норильск и из Сочи в Москву (Домодедово). Изменить маршрут следования можно обратившись в контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007.

Актуальная информация о дальнейшем выполнении полётов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.