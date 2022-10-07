Авиакомпания «NordStar» запустила новые рейсы из Норильска

Первый рейс по маршруту Норильск — Новосибирск — Иркутск был осуществлен 5 октября. Пассажиры будут летать еженедельно по средам на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Время вылета из Норильска в Новосибирск в 12.00 по местному времени, время прилета 14.40 местного времени. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Время вылета из Новосибирска в Иркутск в 15.40 по местному времени, время прилёта 19.05 местного времени. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Время вылета из Иркутска в Новосибирск в 20.45 местного времени, время прилёта 22.35 по местному времени. Вылет из Новосибирска в Норильск в четверг в 04.05 по местному времени, прилёт в Норильск в 06.45 по местному времени.

Новое направление стало 25-м в географии полётов авиакомпании NordStar из Норильска. Напомним, что ранее авиакомпания NordStar пополнила географию полетов из Норильска регулярными рейсами в Ставрополь и Волгоград.

Приобрести авиабилеты пассажиры могут на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в билетных агентствах города Норильска, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.