Авиакомпания S7 перешла на зимнее расписание полётов

S7 Airlines продолжает развивать региональную маршрутную сеть, отмечают в авиакомпании. В новом расписании открываются прямые полёты из Новосибирска в Тобольск и из Иркутска в Норильск. Также расширена география полётов за границу.

«В зимнем расписании S7 доступны прямые рейсы в Таиланд из шести российских городов. Уверены, что любители пляжного и экскурсионного отдыха также оценят обширную полётную программу в Египет», — говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

В зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ и Владивостока на Пхукет. Кроме того, авиакомпания запустила рейсы из Новосибирска, Иркутска, Владивостока, Красноярска и Хабаровска в Бангкок.

Также в зимнем расписании S7 продолжает выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. А с начала ноября полётная программа в Египет дополнится рейсами из Самары, Казани, Екатеринбурга, Уфы.

Ещё одной точкой притяжения для туристов, любящих пляжный отдых, станет ОАЭ. Авиакомпания приступает к выполнению прямых рейсов из Новосибирска в Рас-эль-Хайму.

Участники программы лояльности S7 Priority смогут получить в два раза больше статусных миль за перелёты рейсами S7 Airlines до 31 декабря 2021 года.