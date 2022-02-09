Авиакомпания S7 запустила продажу субсидированных авиабилетов на 2022 год

Билеты по специальным ценам можно приобрести на рейсы по следующим направлениям:

– прямые рейсы: из Москвы в Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Норильск, Читу, Благовещенск; из Новосибирска в Симферополь, Читу, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Норильск, Улан-Удэ; из Иркутска в Санкт-Петербург, Симферополь, Магадан;

– рейсы с пересадкой: в Санкт-Петербург из Владивостока, Магадана, Мирного, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Читы; в Краснодар из Магадана и Читы; в Симферополь из Абакана, Барнаула, Благовещенска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска и Хабаровска; в Сочи из Благовещенска, Калининграда, Магадана и Читы; в Екатеринбург из Благовещенска, Калининграда и Читы; в Красноярск из Благовещенска и Хабаровска; в Анапу из Мирного; в Москву из Полярного; во Владивосток из Минеральных Вод.

Субсидированные билеты доступны следующим категориям граждан: детям и молодым людям в возрасте до 22 лет включительно, пенсионерам — женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, многодетным семьям, инвалидам I и III групп, инвалидам детства и сопровождающим их лицам.

Более подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании.