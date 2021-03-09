Авиакомпанию NordStar оштрафовали за недостоверную информацию, предоставленную пассажиру
Авиакомпанию NordStar оштрафовали за недостоверную информацию, предоставленную пассажиру
По данным Роспотребнадзора, при продаже билета по субсидированному тарифу представитель авиакомпании уверил пассажира, что он может провести 23 кг. На деле же оказалось, что в стоимость билета входит лишь 10 кг, и пассажир заплатил за перевес 3100 рублей. Вернувшись в Норильск, потребитель обратился в авиакомпанию с просьбой вернуть ему эту сумму. Получив отказ, он обратился в суд. И теперь NordStar должен ему 12 150 рублей.
Вывод: при покупке авиабилетов необходимо внимательно ознакомиться с условиями тарифа - они указаны на билете. Также вся важная информация содержится на сайте NordStar. И целесообразнее приобретать билеты у официальных представителей авиакомпаний.