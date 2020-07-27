Авиакомпания NordStar приступила к досрочному возврату денег по депозитным ваучерам

Авиакомпания приступила к возврату денежных средств первой среди российских авиакомпаний. Речь о депозитных ваучерах, оформленных в период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией.

Напомним, с 28 апреля NordStar одной из последних российских авиакомпаний приняла решение о возврате денежных средств за авиабилеты путём сохранения суммы в полном размере на депозитном ваучере.

В связи с возобновлением летней программы полётов и восстановлением с июня значительного объёма пассажиропотока, авиакомпания приняла решение о поэтапном досрочном возврате денег.

На первом этапе, начиная с 27 июля, будут возвращаться средства по билетам, оформленным с 1 мая без ограничения даты вылета, а также - по билетам отменённых рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета.

Возврат денег производится в течение 10 дней с даты поступления заявления на возврат. В случае отмены рейса или вынужденного отказа от перевозки пассажиру будет произведён полный возврат стоимости билета. В случае если возврат являлся добровольным, будут применяться условия применения тарифа для первоначального билета. Если пассажиром был оформлен новый авиабилет с использованием депозитного ваучера, то ваучер считается использованным, какие-либо изменения, включая возврат, могут быть проведены только для нового билета согласно условиям применения тарифа.

Ранее авиакомпания уже отменила оформление депозитов и вернулась к стандартной схеме возврата денег для билетов с датами вылета с 1 июля.

Для возврата денежных средств по депозитным ваучерам необходимо: в случае приобретения билета на сайте авиакомпании www.nordstar.ru или в билетных агентствах Норильск-ТАВС – направить заявление на возврат денежных средств через форму обратной связи на сайте авиакомпании www.nordstar.ru в разделе «Возврат билета» (вкладка меню «Информация»); в случае приобретения билета в других билетных агентствах или на сайтах по подбору и продаже авиабилетов необходимо обратиться по месту оформления билета.

Для отмененных рейсов также требуется направить заявление на возврат.

Если пассажиром ранее уже направлялось заявление на возврат билета и денежные средства были сохранены на депозитном ваучере, необходимо направить заявление на возврат повторно, указав ФИО пассажира и данные первоначального авиабилета.

Заявления на возврат денежных средств по билетам, оформленным до 1 мая, по которым был произведен добровольный отказ от перевозки и оформлен депозитный ваучер, будут приниматься в работу на следующем этапе. О дате начала приёма заявлений пассажиры будут проинформированы дополнительно через сайт авиакомпании и официальные аккаунты в социальных сетях.

Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов отметил:

«Весна и начало лета были непростыми как для авиационной отрасли, так и для пассажиров. Нашей авиакомпании удалось адаптироваться к работе в новых жизненных реалиях, и введение депозитных ваучеров в конце апреля было вынужденной мерой в условиях действовавших ограничений, сокращения объема перевозок, а также нагрузки на платежные системы, которые в определенный момент перестали справляться с возвратами. Эта мера себя оправдала и позволила более чем 70% наших пассажиров с депозитными ваучерами переоформить авиабилеты на другие даты вылета и направления, не дожидаясь зачисления денежных средств за возврат. Менее 30% пассажиров пока не воспользовалась своим депозитным ваучером - по причине отмены отпуска в текущем году и, как следствие, отсутствия необходимости в перелёте. Как мы и планировали раньше, по мере стабилизации ситуации этим пассажирам мы сейчас возвращаем деньги, чтобы им не пришлось ждать ещё 10-11 месяцев до окончания срока действия депозитного ваучера. Это решение является и признаком нашей социальной ответственности перед пассажирами, и своего рода знаком признательности за проявленное понимание в тяжёлой ситуации в апреле-мае этого года».