Автономные дымовые извещатели для норильчан

В рамках государственной и муниципальной программ граждане определённых категорий могут получить пожарные автономные дымовые извещатели. Данная мера стала доступна с 2014 года для усиления мер пожарной безопасности и предупреждения пожара и гибели людей в Норильске.

По муниципальной программе «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» право на получение АДИ имеют:

- многодетные семьи, в которых более трёх детей до 18 лет;

– одиноко проживающие неработающие инвалиды 1-й, 2-й групп (в том числе занятых на общественных работах);

– семьи, находящиеся в социально опасном положении;

– семьи с детьми-инвалидами;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По государственной программе Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» извещатели могут получить:

– многодетные семьи, в которых более трёх детей до 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет);

– семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении;

– семьи, имеющие детей-инвалидов (ребёнка-инвалида), в том числе усыновлённых (удочерённых), пасынков, падчериц.

Дымовые извещатели семьям выдаются в собственность, то есть возвращать их обратно не нужно. Количество аппаратов на семью определяется по количеству комнат в квартире. Главная задача АДИ – обеспечение пожарной безопасности в быту. Датчик срабатывает автоматически даже при незначительном задымлении.

Установка аппарата очень проста и не требует никаких специальных навыков. Достаточно прикрепить его к потолку либо верхней части стены, а батареи «КРОНА» хватит на год-два пользования. В случае задымления АДИ мгновенно срабатывает, издавая громкий звук.

Для получения аппарата можно обратиться в МКУ «Управление социальной политики», а также в территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Норильску.

За 2020 год МКУ «Управление социальной политики» выдали 33 АДИ, для восьми семей: одна семья с ребёнком-инвалидом получила четыре извещателя и семь семей в социально опасном положении - 29 извещателей.

Территориальным отделением КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Норильску извещателями в текущем году обеспечены 40 семей (184 извещателя) в том числе: 39 многодетных семей и одна семья, имеющая ребенка-инвалида.

С 29 октября обратиться в клиентскую службу для консультации можно только по предварительной записи, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Записаться на приём можно через официальный сайт министерства социальной политики Красноярского края — https://szn24.ru или по телефонам:

46-14-41, 46-19-82.