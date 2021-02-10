Автономные дымовые извещатели для отдельных групп граждан теперь будут приобретаться за счёт краевого бюджета

Данная схема финансирования работала с 2017 года. На заседании по социальной политике стало известно, что дымовые извещатели будут приобретаться только за счёт краевого бюджета. Таким образом, в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» получать извещатели могут:

– семьи, имеющие троих и более детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, — до окончания ими обучения) проживающих совместно, в том числе усыновлённых (удочерённых), пасынков, падчериц, а также подопечных, переданных на воспитание в приёмную семью, проживающих совместно;

– семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении (с 2019 года);

– семьи, имеющие детей-инвалидов (ребёнка-инвалида), в том числе усыновлённых (удочерённых), пасынков, падчериц, а также подопечных, переданных на воспитание в приёмную семью, проживающих совместно (с 2020 года).

Так как данная мера социальной поддержки в Норильске была введена за счёт местного бюджета в 2017 году, с учётом уже фактически проведённой работы администрация города предложила исключить дублирующие нормы. В случае одобрения данного предложения за счёт местного бюджета, извещатели смогут получать следующие группы граждан:

– одиноко проживающие неработающие инвалиды I, II групп (в том числе занятые на общественных работах);

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.