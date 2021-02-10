Автономные дымовые извещатели для отдельных групп граждан теперь будут приобретаться за счёт краевого бюджета
Автономные дымовые извещатели для отдельных групп граждан теперь будут приобретаться за счёт краевого бюджета
Напомним, что раньше финансирование производилось как из краевого бюджета, так и из местного.
Данная схема финансирования работала с 2017 года. На заседании по социальной политике стало известно, что дымовые извещатели будут приобретаться только за счёт краевого бюджета. Таким образом, в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» получать извещатели могут:
– семьи, имеющие троих и более детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, — до окончания ими обучения) проживающих совместно, в том числе усыновлённых (удочерённых), пасынков, падчериц, а также подопечных, переданных на воспитание в приёмную семью, проживающих совместно;
– семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении (с 2019 года);
– семьи, имеющие детей-инвалидов (ребёнка-инвалида), в том числе усыновлённых (удочерённых), пасынков, падчериц, а также подопечных, переданных на воспитание в приёмную семью, проживающих совместно (с 2020 года).
Так как данная мера социальной поддержки в Норильске была введена за счёт местного бюджета в 2017 году, с учётом уже фактически проведённой работы администрация города предложила исключить дублирующие нормы. В случае одобрения данного предложения за счёт местного бюджета, извещатели смогут получать следующие группы граждан:
– одиноко проживающие неработающие инвалиды I, II групп (в том числе занятые на общественных работах);
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.