Автономные дымовые пожарные извещатели - залог вашей безопасности

Датчики этих приборов устроены так, что они реагируют на малейшее задымление громким звуковым сигналом и световым оповещением. Оповещатель имеет компактную округлую форму и работает от батарейки, которой хватает на год. При низком уровне заряда и необходимости заменить батарейку световой индикатор начинает мигать.

Плюсы автономного пожарного извещателя:

- не нужен внешний источник электричества;

- громкий звук;

- расположение прибора можно менять;

- установка не требует особых усилий;

- подаётся сигнал о необходимости замены элемента питания.

Извещатель на постоянной основе проводит анализ воздушной среды в помещении. Особый приёмник фиксирует изменение прохождения лучей и сравнивает его с установленным нормативом. При значительных отклонениях автоматически включается звуковое оповещение. Среднее время звучания - четыре минуты. Радиус действия у датчика небольшой, поэтому в основном прибор применяется в жилых помещениях.

Для установки датчика достаточно прикрепить его к потолку или к другой поверхности, где нет постоянных воздушных потоков. Например, над дверными проёмами или возле окон. В углу пожарные извещатели лучше не размещать, так как это может привести к ложному срабатыванию.

Перед тем как приобрести прибор пожарной сигнализации, следует ознакомиться с его характеристиками. Они должны отвечать следующим параметрам:

- громкость звукового сигнала не превышает 85 дБ;

- сигнал должен звучать в среднем четыре минуты;

- наличие тестового запуска и светового индикатора;

- действие одного прибора распространяется на территорию в пределах 35-85 кв. м;

- устройство должно функционировать при колебаниях температуры от +55 до -10 градусов;

- при подключении к внешней сети напряжение не должно превышать девяти вольт;

- прибор должен автоматически оповещать о низком заряде батарейки.

Кроме того, существуют более современные модели извещателей, которые оснащены GSM-оповещением, когда сигнал поступает на мобильный телефон. При задымлении датчик автоматически отправляет SMS и делает дозвон. Автономное питание без замены может работать до трёх лет, существует возможность подключения до шести телефонных номеров. К датчику с GSM-оповещением допускается подключить до десяти автономных извещателей, что позволяет увеличить площадь покрытия.

При поступлении сигнала "пожар" от автономного пожарного извещателя необходимо проверить помещение на наличие признаков горения, а также:

- применить первичные средства пожаротушения (при наличии огнетушителя):

- при сильном пламени и невозможности применения первичных средств пожаротушения, если имеется возможность, изолировать помещение, где произошло загорание или пожар, закрыть дверь в это помещение, чтобы избежать распространения дыма и огня;

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного - 101, 112;

- сообщить диспетчеру свои фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию: что горит, где и какие признаки пожара имеются;

- оповестить соседей о пожаре любыми доступными способами; не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

Если дым и пламя в соседних комнатах не позволяют выйти наружу:

- не поддавайтесь панике;

- если нет возможности эвакуироваться, для защиты от тепла и дыма постарайтесь надёжно загерметизировать помещение, где вы находитесь. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими дверные щели;

- во избежание тяги из коридора и проникновения дыма закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток.