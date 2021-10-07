Автономные дымовые пожарные извещатели - залог вашей безопасности

Наиболее распространёнными из них являются устройства дымового типа. Автономный пожарный извещатель реагирует на малейшее появление дыма звуковым и световым сигналами. Чаще всего имеет округлую форму и компактный размер. Питание таких датчиков осуществляется от батарейки, которой хватает на год оптимальной работы. При низком заряде батареи датчик оповестит пользователя мигающим световым индикатором. Сам извещатель состоит из датчика или чувствительного сенсора, элемента питания, светового датчика и (или) звукового оповещателя.

Принцип работы извещателя заключается в постоянном анализе воздушной среды помещения. При незначительных отклонениях автоматически включается звуковое оповещение. Среднее время звучания - 4 минуты.

Автономные извещатели созданы для обеспечения пожарной безопасности в быту. Их радиус действия небольшой, поэтому основной сферой их применения являются жилые помещения. Их также удобно использовать в небольших производственных помещениях, например, в гаражах или мастерских.

Установка такого прибора не займёт особых усилий - его просто нужно прикрепить к потолку или другой поверхности, где нет постоянных воздушных потоков.

Перед тем как приобрести прибор пожарной сигнализации, следует ознакомиться с его характеристиками. Они должны отвечать следующим установленным параметрам:

- громкость звукового сигнала не превышает 85 дБ;

- сигнал должен звучать в среднем 4 минуты;

- наличие тестового запуска и светового индикатора;

- действие одного прибора распространяется на территорию в пределах 35-85 кв. м.;

- устройство должно функционировать при колебаниях температуры

от + 55 до - 10 градусов;

- основные требования к источнику питания заключаются лишь в том, что при подключении к внешней сети напряжение не должно превышать 9 вольт;

- прибор должен автоматически оповещать о низком заряде батарейки.

Современные дымовые пожарные устройства имеют также функцию GSM-оповещения. При задымлении датчик автоматически отправляет SMS и делает дозвон на мобильный телефон владельца квартиры или его родственников. Автономное питание без замены может работать до трёх лет, существует возможность подключения до шести телефонных номеров. К датчику с GSM- оповещением допускается подключить до 10 автономных извещателей, что позволяет увеличить площадь покрытия.

При поступлении сигнала от автономного пожарного извещателя необходимо проверить помещение. В случае возгорания следует:

- применить первичные средства пожаротушения (при наличии огнетушителя):

- при сильном развитии пожара и невозможности применения первичных средств пожаротушения закрыть дверь в это помещение, чтобы избежать распространения дыма и огня;

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного тел. 101, 112;

- сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию, что горит, где и какие признаки пожара; после этого не стоит сразу отключать телефон, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания;

- оповестить о пожаре соседей любыми доступными способами.

Если дым и пламя в соседних комнатах не позволяют выйти наружу, не поддавайтесь панике.

Для защиты от огня и дыма постарайтесь надежно загерметизировать своё помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань и плотно заткните ею щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги воздуха и проникновения дыма закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия.

Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Не оставляйте без присмотра включенные электрические приборы! Соблюдайте правила эксплуатации электрических приборов! Не перегружайте электрическую сеть! Не курите в постели! Осторожно пользуйтесь открытым огнем!