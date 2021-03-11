«Азбука предпринимателя» - для норильчан

Обучение будет проходить на базе Агентства развития Норильска (АРН) и Норильского государственного индустриального института. Преподаватели: Виктория Атлыгина, ведущий бизнес-тренер и специалист образовательных программ АРН, Елена Долженко, руководитель лаборатории социально-экономических исследований в Арктике, Антон Анфимов, специалист направления «Инвестиции» АРН и Кирилл Цай, наставник проекта «Школа предпринимательства», предприниматель, специалист в области производства медиаконтента и интернет-маркетинга.

По завершении обучения участники будут защищать собственные проекты, после чего получат сертификаты о прохождении образовательной программы корпорации МСП. Авторы лучших проектов могут рассчитывать на поддержку АРН в получении статуса резидента Арктической зоны РФ.

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1578295/

Количество мест ограниченно. Участие бесплатное. Начало занятий в 17.30.