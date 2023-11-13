Банк России проводит опрос о безопасности финансовых услуг

Респондентам предлагают ответить на вопросы о том, довольны ли они безопасностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались, а также о том, насколько они осведомлены о правилах безопасного финансового поведения.

Результаты опроса Банк России учтёт при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности.

Опрос анонимный, пройти его можно до 30 ноября включительно.