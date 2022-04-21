МАУ ИЦ «Норильские новости»

Банки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничества

Банки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничества

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Банки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничества

Банки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничестваБанки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничестваБанки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничестваБанки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничестваБанки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничестваБанки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничества

Жулики атакуют по телефону, в социальных сетях, в интернете. А теперь еще и могут обманывать тех, кто не успел скачать приложение своего банка. Не расслабляемся!

21 апреля в 13:00 360
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