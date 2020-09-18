Бдительные граждане помогают сотрудникам ГИБДД

Жители Таймыра зафиксировали на видео сразу два случая проезда на запрещающий сигнал светофора. На записях чётко видно, как водители пересекают зебру на красный сигнал.

Уже установлены личности водителей, и оба вызваны на объяснение факта нарушения. Обоим водителям грозит административный штраф в размере тысячи рублей, а в случае повторного нарушения — пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.