МАУ ИЦ «Норильские новости»

Бдительные граждане помогают сотрудникам ГИБДД

Бдительные граждане помогают сотрудникам ГИБДД

Главная / Новости / Общество

Бдительные граждане помогают сотрудникам ГИБДД

Сотрудникам ГИБДД поступили видео с нарушениями ПДД.

Бдительные граждане помогают сотрудникам ГИБДД

Жители Таймыра зафиксировали на видео сразу два случая проезда на запрещающий сигнал светофора. На записях чётко видно, как водители пересекают зебру на красный сигнал.

Уже установлены личности водителей, и оба вызваны на объяснение факта нарушения. Обоим водителям грозит административный штраф в размере тысячи рублей, а в случае повторного нарушения — пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.

18 сентября в 11:55 690
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также