Бег – дело добровольное

Впервые благотворительный забег «Норильск, беги со мной» состоялся в 2016 году по инициативе волонтёрского движения «Норникеля» — «Комбинат добра». Сбор средств был организован для подпрограммы «Наши дети», которая является частью большой программы «Социальная поддержка» благотворительного фонда «Территория добра». Стоит добавить, что первая акция положила начало тесным партнёрским отношениям компании, города и бизнеса — благотворительный забег получил поддержку администрации города, а позднее и Агентства развития Норильска.

Первый на старт

Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра» поясняет, что в рамках программы «Социальная поддержка» оказывается целевая финансовая, материальная и любая другая помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также поддержка некоммерческим организациям и добровольческим инициативам. Цель подпрограммы «Наши дети» — помощь юным норильчанам, страдающим серьёзными заболеваниями и нуждающимся в срочных или регулярных и системных курсах реабилитации, диагностики и лечения, которые не проводятся у нас на территории.

Первый забег примечателен тем, что прошёл 16 июля 2016 года, когда норильчане одновременно отмечали День металлурга, День города и День рождения компании «Норникель». Больше 1,5 тысячи норильчан пробежали дистанцию в два километра. Среди них были руководители и сотрудники Заполярного филиала, представители городской администрации, среднего и малого бизнеса, некоммерческих организаций, СМИ и просто неравнодушные северяне. Тогда стартовый взнос за участие в забеге составлял всего 100 рублей, но всем миром удалось собрать 231 460 рублей. 142 тысячи рублей были направлены на оплату лечения Светланы Моцар в Китае (диагноз: смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, ЗППР, синдром Денди–Уокера). Этой суммы как раз не хватало, чтобы оплатить полный курс реабилитации — 523 тысячи рублей. Ещё 89 460 рублей пошли на реабилитацию Станиславу Овсянику в Крыму (диагноз: ДЦП). Полный курс на тот момент стоил 248 750 рублей, но остальная часть средств была быстро собрана сразу после забега.

Не снижая темпа

Второй благотворительный забег объединил добрым делом ещё большее количество норильчан. 8 июля 2017 года в нём приняли участие 2954 человека, тогда удалось собрать 708 тысяч рублей. Увеличилась и сумма регистрационного сбора — минимальный рекомендуемый размер пожертвования составил 200 рублей. Эти средства пошли на реабилитацию и лечение шестерым ребятишкам — подопечным «Территории добра»: Максиму Литвинову, Наде Марковой, Матвею Усачёву, Маше Стахановой, Артёму Беляку и Владиславу Якушеву.

– С этого времени к нам в фонд стали обращаться норильчане, которые переехали на материк, но хотели бы помочь юным землякам, — говорит Наталья Солодовник. — Благотворительный забег приобрёл новый смысл и новых поклонников.

Помощь бабочкам

Третий забег прошёл 7 июля 2018 года. На него зарегистрировались 3300 человек, и было собрано 970 тысяч рублей, которые пошли на операцию маленькому Вите Чернушкину. У мальчика редкий диагноз — буллёзный эпидермолиз, дистрофическая форма. При этом заболевании у человека спонтанно или от незначительных травм на коже и слизистых оболочках появляются пузыри и эрозии, которые лопаются и трескаются. Ребятишек с такой болезнью называют детьми–бабочками. Чтобы получить возможность самостоятельно ходить, Витя должен был пройти операцию в Германии, которая стоила один миллион рублей. В обращении к норильчанам Витя написал, что он очень хочет ходить сам и без боли. И земляки дали ему такой шанс.

Наталья Солодовник говорит, что в этот раз некоторые люди заранее вносили пожертвования, так как не могли принять участие в забеге из–за отъезда в отпуск. Люди шли целыми коллективами, появилось много семейных команд. Не осталась в стороне газета «Заполярная Правда».

Масштабы растут

Четвёртый забег стал ещё более масштабным. К организаторам — благотворительному фонду «Территория добра», администрации Норильска и ЗФ «Норникеля» — добавилось Агентство развития Норильска, предоставив информационную поддержку.

О своём намерении оказать помощь четырём норильским ребятишкам заявили 5255 человек, среди них были жители Снежногорска и Дудинки. 13 июля 2019 года дистанцию в два километра преодолели больше 2,5 норильчан. Тогда общими усилиями удалось собрать 1 миллион 388 тысяч рублей. Как и раньше, собранные средства были направлены на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь получили Нелли Крейс, Владислав Лисицын, Алина Орлова, а для Алана Габараева был приобретён аппарат неинвазивной вентиляции лёгких.

И пандемия нипочём

К началу пятого забега горожане помогли 13 подопечным благотворительного фонда «Территория добра». У каждого из детей в анамнезе сложный диагноз, но неравнодушие норильчан дало им возможность пройти лечение и реабилитацию в лучших российских и европейских клиниках и получить хорошие результаты.

Пандемия не помешала проекту, а дала дополнительный стимул и помогла освоить новый формат. Пятый благотворительный забег расширил свои рамки и стартовал в режиме онлайн с девизом: «Малышня, на старт! Зовите своих родителей и бегите учиться творить добрые дела! С радостью и пользой для здоровья!». Наталья Солодовник рассказала, что такой формат был выбран для того, чтобы сделать благотворительность понятной даже детям.

Появилась и новая единица измерения помощи — «километры добра». Забег 2020–го дал возможность норильчанам пробежать дистанцию любым удобным способом и в любом месте. Свои забеги норильчане должны были запечатлеть на видео или фото и поделиться ими в соцсетях с хештегом #норильскбегисомной. Ролики транслировались на больших экранах города. В 2020 году мероприятие проводилось на грантовые средства конкурса социальных проектов «Норникеля» — «Мир новых возможностей». Его участниками стали 2200 человек, собрать удалось более 600 тысяч рублей. Благотворители преодолели больше 2,5 тысячи «километров добра» и выложили в соцсети более 200 видеороликов.

Благодаря неравнодушию норильчан прошли очередные курсы реабилитации Надя Маркова, Максим Пономарёв, Нелли Крейс и Матвей Усачёв. Было оплачено проживание в Москве 15–летней Лизе Бекетовой, которая лечится в Российском онкологическом центре имени Н. Н. Блохина и мужественно сражается с остеосаркомой..

Перспективы

– Несколько лет проект реализовывался на средства благотворительной программы «Норникеля» — «Мир новых возможностей», — говорит Наталья Солодовник. — Но теперь он набрал достаточную силу, и у него есть все шансы стать самостоятельным и продолжать помогать детям. Я думаю, если пандемическая обстановка позволит, то акция может пройти в новом формате, интересном как горожанам, так предприятиям, организациям и различным фирмам.

Узнать больше о деятельности благотворительного фонда «Территория добра», его программах и подопечных можно на сайте организации: www.t-dobra.ru

Cо своими идеями, предложениями о сотрудничестве можно обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская д.4, этаж 1 (отдельный вход), а также по телефону: +7 (3919) 46-53-33