Бежим за подмогой: город готовится к благотворительной акции "Норильск, беги со мной!"

Как и в прошлом году, забег организован на грантовые средства конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Мероприятие намечено на 12 июля и пройдёт в новом — онлайн-формате. Благодаря этому и программе благотворительного фонда «Территория добра» «Наши дети» четверо юных норильчан, нуждающихся в дорогостоящих курсах реабилитации и лекарствах, получат помощь.

Лизе Бекетовой 15 лет. Уже четыре года она мужественно борется с остеосаркомой левого предплечья. Сама Лиза и её семья надеются победить онкологию. Сейчас у девочки рецидив, она проходит очередной протокол лечения. Из–за сеансов химиотерапии иммунитет ослаблен. Чтобы оградить девочку в период пандемии от лишних контактов, было решено снимать квартиру около Российского онкоцентра имени Н. Н. Блохина. Учитывая, что под наблюдением врачей Лиза будет находиться до августа, на оплату жилья необходимо почти 200 тысяч рублей.

Максиму Пономарёву шесть лет, у него ДЦП. Ему требуется очередной курс интенсивной реабилитации, который мальчик уже не первый раз будет проходить в физкультурно–оздоровительном центре «Адели–Пенза». Стоимость курса 190 тысяч рублей. Восстановительные занятия помогают Максиму наработать элементарные двигательные навыки, развить интеллектуальные способности и стать чуточку самостоятельнее.

У семилетнего Матвея Усачёва тоже ДЦП. Ему предстоит четвёртый, очень важный, реабилитационный курс в самарском «Реацентре». Выбор родителей пал на этот центр потому, что сразу после первого курса появились результаты, а чтобы их закрепить, необходима непрерывность восстановительных занятий. Один курс стоит 160 тысяч рублей.

Четырёхлетняя Надя Маркова родилась с открытой спинномозговой грыжей, ей сделали операцию, а после было назначено плановое лечение, которое оплачивается по полису обязательного медицинского страхования. Но результаты нужно регулярно закреплять реабилитационными курсами в Московском центре лечебной физкультуры «Галилео». Курс стоит около 150 тысяч рублей.

Есть ещё одно обращение с просьбой о помощи: в приобретении трансмиттера измерения глюкозы в крови для помпы. Этот прибор необходим юноше с тяжёлой формой сахарного диабета. В больнице парню по полису ОМС поставят помпу, а трансмиттер, который стоит более 30 тысяч рублей, купит «Территория добра».

– Для наших подопечных важен каждый километр, преодолённый неравнодушными норильчанами, — говорит Наталья Солодовник, председатель фонда. — Такая форма участия в добром деле — это ещё и большая поддержка. Ребята и их родители понимают, что они не одни в этом мире, а это очень ценно.

Зарегистрироваться на благотворительный забег можно на сайте фонда «Территория добра» t–dobra.ru. Стандартный регистрационный взнос — 200 рублей, он не меняется уже пять лет. Но часто норильчане делают взносы на большие суммы, и для них в этом году была придумана новая единица измерения отзывчивости — «километр добра». Каждый оценивается в 250 рублей, а на регистрационной страничке все желающие могут выбрать оптимальную по силам и возможностям дистанцию, например, в три километра, которые оцениваются в 750 рублей. Возможно кто–то решится и на полумарафон.

По данным на 15 июня регистрацию прошли 470 человек, которые преодолели почти 910 добрых километров, что в переводе на деньги составляет 260 тысяч рублей.

Также идёт регистрация команд. Заявки принимаются с 12 до 18 часов на ул. Севастопольской, 4. Телефон для справок – 46–53–33.