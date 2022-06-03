«Белый мишка» приглашает ребят на летние занятия

1 июня начал работу читательский клуб для учеников 1-4-х классов. За два месяца они познакомятся с творчеством Паустовского, Бианки, Астафьева, Мамина-Сибиряка. Вместе ребята прочитают произведения о животных и природе, которые входят в школьную программу. Проанализируют их и заполнят читательские дневники, нарисуют иллюстрации к прочитанному.

8 июня стартует программа «Динозавры, Арктика и экосистемы» для детей 10-11 лет. Главный вопрос, который будет определять ход занятий: «От чего вымерли динозавры?». Пытаясь найти ответ на него, дети усвоят суть основных природных явлений, лучше узнают флору и фауну тундры, им расскажут о животных, населявших планету в мезозойскую эру. Ребята научатся участвовать в научных дискуссиях, проводить исследования и составлять отчёты по результатам экспериментов, собирать, сортировать и анализировать данные и многое другое. Курс длится 10 недель.

Кроме того, для учеников 4-7-х классов разработан новый обучающий онлайн-курс «Сказки и легенды Севера». Школьники познакомятся с литературными произведениями коренных народов Севера, проанализируют по ним взаимоотношения человека и природы, изучат историю и культуру этносов Таймыра.

Запись по телефону (3919) 38-37-36. Занятия проводятся бесплатно.