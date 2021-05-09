Берегите ветеранов!

Владимир Ведерников, подполковник запаса, бывший руководитель второго отделения призыва военного комиссариата городов Норильск и Дудинка, Усть–Енисейского, Хатангского и Диксонского районов Красноярского края. Несколько лет занимал должность начальника штаба ГО и ЧС Никелевого завода ЗФ «Норникеля».

Летом 2002 года по его инициативе был создан спортивно–патриотический клуб для трудных подростков «Патриот», который существует и поныне.

С 2013 по 2018 год — председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда. Сейчас — начальник службы ГО и ЧС и пожарной безопасности в ПАО «Подзембургаз».

— Я сменил на этой должности Наталью Николаевну Голубятникову, которая была председателем Норильского Совета ветеранов долгие 14 лет. В 2013 году её не стало. Новая обязанность для меня была почётной и трудной. Трудной потому, что настроение наших ветеранов после ухода их прежнего руководителя было подавленным, они как будто не знали, как им жить дальше. Необходимо было вновь их сплотить, поддержать и поднять боевой дух. Только после этого приступил к решению организацион-ных моментов. Ветераны хорошо чувствуют и понимают людей. С ними нельзя фальшивить даже в мелочах, в противном случае велик риск потерять их доверие.

Были сложности с документацией Совета ветеранов: с уставом и учётом организации. Требования современного законодательства таковы, что без учредителей создать заново некоммерческое общество или объединение невозможно. Пришлось и ветеранам объяснять, что эти документы — жизненная необходимость. К счастью, они меня поняли. Работа с документами велась несколько месяцев. Мне приходилось ездить в Красноярск. Там я наладил сотрудничество с краевыми ветеранскими организациями. Познакомился с председателем Совета ветеранов Красноярского края, сдружился с председателем Совета ветеранов жителей блокадного Ленинграда, и благодаря этой дружбе у наших ветеранов появился знак «Жителю блокадного Ленинграда». В Красноярске отдельно существует Совет ветеранов — узников фашистских концлагерей, мы и с ним наладили контакт, я привёз своим от них памятные медали.

К Дню Победы 2014 года все необходимые для организации документы были приведены в соответствие с требованиями законов. Совет обрёл второе дыхание и вновь заработал в полную силу. Позднее меня включили в президиум Совета ветеранов Красноярского края — мне удалось заслужить доверие и уважение людей.

Тогда я не подозревал, насколько важны для наших ветеранов памятные знаки. Для них это не просто ленточка или медаль — это память, которая неразрывно связана с их детством или молодостью. Эти свои награды они принимали со слезами на глазах, с каким–то особым трепетом.

– Как прошло ваше знакомство?

— На первую встречу я пришёл в парадной форме, с медалями. Многие ветераны знали меня по работе в военкомате, и для них я не был новеньким. До сих пор помню ощущение от той нашей встречи: переступив порог кабинета, я словно попал во времена, когда все эти седовласые мужчины и женщины были молодыми юношами и девушками. Я понимал, что многим гожусь в сыновья, и даже внуки, и мне было особенно важно, чтобы они меня приняли. Я стал своим, и позднее они доверяли мне многие тайны, делились горем и радостью, раскрывались с какой–то новой стороны. Хотя были среди ветеранов и те, кто не сразу признал мой авторитет. Василий Пашинов, участник японской войны, как–то попытался проверить меня на прочность. Он был непростой человек, но мне удалось найти с ним общий язык. Я могу с гордостью сказать, что в это же время мне удалось найти общий язык и с ветеранами общества жертв политических репрессий. Раньше две наши организации жили обособленно друг от друга, но мне хотелось, чтобы мы больше общались. У меня получилось сдружить людей и организации.

– Чему вас научили ваши соратники в Совете ветеранов?

— Чувству локтя, уважительному отношению к памяти. У людей, переживших войну и послевоенную разруху это какие–то особые чувства и, наверное, они могут появиться только тогда, когда ты находишься между жизнью и смертью. Мы часто вспоминали с ветеранами Наталью Николаевну Голубятникову. Она многое сделала для людей и для города. Меня радует, что её помнят и в крае. Память участников Великой Отечественной войны — это вообще отдельная история. Я когда слушал их рассказы, пытался примерить их жизнь на себя. Погружение в историю Великой Отечественной войны через истории жизни людей заставляет иначе относиться к привычным вещам.

– На чём вы сделали упор в работе с ветеранами?

— Я решил выяснить, как они живут. Признаюсь честно: увиденное меня не порадовало. У кого–то жильё нуждалось в ремонте, где–то требовались руки мастера, чтобы починить–наладить, кому–то требовалась новая бытовая техника. А ещё я понял, что им нужно и внимание, и не только перед праздниками, а каждый день. Тогда я обратился к властям Норильска, чтобы они поддержали нашу инициативу оказания помощи ветеранам. «Норникель» выделил средства на ремонт квартир. Поддержала наши инициативы и председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. Она объединила другие фонды, предпринимателей и бизнесменов города, обычных горожан. К 2016 году большинство бытовых вопросов решилось.

– Помните свой первый День Победы в должности председателя Совета ветеранов?

— Да, было очень волнительно. Ещё помню свой 50–летний юбилей, который я праздновал с ними. Тогда у нас и появилась традиция вместе отмечать дни рождения.

Не забуду и первое наше совместное шествие в «Бессмертном полку». Как Зоя Яковлевна Нардина сказала тогда: «Владимир Анатольевич, а как же торжественно и приятно!». У меня мурашки по телу пошли от её слов. Поразил тогда и Виктор Николаевич Греков. Он пережил все ужасы войны, но от него в этом марше исходили невероятные сила и доброта. А его глаза в тот момент невозможно описать. Он как будто благодарил за то, что новые поколения хранят память о Великой Победе.

Участвую я в шествии «Бессмертного полка» и со своими прадедами–героями. Мой родной дед Василий Игнатьевич Ведерников воевал в составе Сибирской дивизии под Москвой, погиб под Курском. Перед гибелью он получил звание майора, а в армии служил по линии НКВД, и информация о нём до сих пор засекречена. Его брат, мой двоюродный дед Ганя — Игнатий Игнатьевич Ведерников, дошёл до Берлина и вернулся с войны живой. Участник битвы под Москвой, боёв на Курской дуге, он повоевал и на Украинском фронте, затем были Польша, Нарва, Берлин. Воевал в составе штурмовых войск специального назначения. Получил четыре ранения. После войны он жил в Курагино, много рассказывал мне и моим братьям о войне, о жестоких боях с фашистами. Благодаря его воспитанию мои пятеро детей выросли настоящими людьми, два сына стали военными и продолжили династию. Память о дедах дорога мне и моим детям.

– Что бы вы хотели пожелать норильчанам?

— Дорогие мои, родные ветераны! Помню, чествую, никогда не забуду. С праздником вас! Здоровья крепкого, сердечного внимания и заботы искренней. Спасибо вам и низкий поклон за то, что мы живём под мирным небом, радуемся жизни, растим детей и внуков.

И обращаюсь к горожанам: пожалуйста, берегите ветеранов. Однажды наступит время, когда последний из них покинет эту землю. Эти люди часть истории нашей страны.