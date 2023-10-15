Берингов задел

Проект организован управлением образования администрации Таймырского района совместно с учреждениями культуры. Он направлен на патриотическое воспитание молодёжи Таймыра, привлечение её к научной и краеведческой деятельности, изучению истории.

Участниками проекта стали более 70 школьников из Дудинки, Караула, Диксона, Хатанги, а также посёлков Усть–Порт и Носок.

– У ребят есть уникальный шанс погрузиться в то время, когда Север был действительно мало изучен, открыть для себя имена людей, которые рисковали своим здоровьем и порой ценой жизни добывали знания, которыми мы сегодня располагаем. Я надеюсь, что ребята многое узнают, в том числе о своей малой родине, — отметил глава администрации Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

Четырёхдневный марафон мероприятий начался с театрализованного представления в «декорациях» музейной экспозиции с участием исторических персонажей: императора Петра I и руководителя Первой и Второй Камчатских экспедиций Витуса Беринга. Позже состоялась экскурсия, посвящённая Великой Северной экспедиции, а в мультимедийном зале прошёл показ тематического фильма.

Также ребята побывали на военных кораблях Северного флота, пообщались онлайн с экспертами по созданию аудиогидов и постов для социальных сетей. А после их торжественно посвятили в юные исследователи.

Ребята будут проводить исследования в своих школах, займутся формированием музейных экспозиций, подготовкой докладов, выступлений на конференциях, разработкой туристических маршрутов. Авторы лучших работ будут приглашены в штаб Русского географического общества в Санкт–Петербург, где познакомятся с историей открытий со времён Петра Великого.

Потомок Беринга

Специально для участия в проекте на Таймыр приехал Марат Талгатович Беринг, потомок знаменитого капитана–командора Витуса Беринга, возглавлявшего Первую и Вторую Камчатские экспедиции.

Родословная ветвь тянется к Марату Талгатовичу из XVII века — от старшего сына Витуса Ионассена Беринга полковника Ионаса фон Беринг. Все мужчины рода — офицеры, герои, орденоносцы: Антон Иванович фон Беринг — ротмистр, участник русско–турецкой войны 1790–1792 годов; Михаил Антонович — генерал–майор; Александр Михайлович — полковник; Михаил Александрович — подполковник, воевал на Кавказе, умер от паралича сердца за два месяца до революции 1917 года; дед Марата Талгатовича Владимир Михайлович фон Беринг — генеральный конструктор завода № 8 города Подлипки Московской области, занимавшегося разработкой артиллерийского вооружения.

О том, что репрессированный дед являлся разработчиком пушки 19–К, Марат знал ещё в советское время. Эта модель стала прообразом «сорокапятки», стоявшей на вооружении танковых войск и военных кораблей во время Великой Отечественной войны. За эту разработку талантливого конструктора в феврале 1933 года наградили орденом Красной Звезды и дали квартиру в элитном доме. А через полгода арестовали... В конце июня 1935 года перевели в Норильлаг НКВД СССР, он работал инженером–механиком в Дудинке. В 1937–м Владимира Беринга расстреляли. А через двадцать лет он был полностью реабилитирован.

Марат Талгатович участвует в проекте «Великая Северная экспедиция Беринга» с 2016 года.

– За эти годы я часто путешествовал, открыл для себя много нового. Но самое главное, у меня есть возможность донести до молодёжи героическую историю нашей страны, — отметил потомок Беринга.

Маматов и команда

Один из кураторов «Школы юных исследователей Таймыра» — путешественник, издатель, член Русского географического общества Ильдар Маматов, он же руководитель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», ведущий активную исследовательскую работу по этой теме и привлекающий к ней молодёжь.

Напомним, что Великая Северная экспедиция XVIII века охватила северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого океана, берега Японии, открыла ранее неведомые учёным и мореплавателям северо–западные берега Америки. Исследования привели к научным открытиям в географии, геологии, физике, ботанике, зоологии и этнографии. Была создана полная и подробная карта Российской империи.

Как рассказал Ильдар Маматов, проект зародился в 2010 году в городе Оса Пермского края. Изучая историю родного города, школьники выяснили, что в их населённом пункте в 1733 году останавливались руководитель Второй Камчатской экспедиции Витус Беринг и его помощник Алексей Чириков. В ожидании зимника команда прожила там 44 дня. Осинцы за это время построили для экспедиции 300 саней–розвальней (крестьянские низкие и широкие сани без сидения. — Прим. авт.), на которых путешественники двинулись дальше на восток.

Школьники организовали сбор денег и с помощью взрослых создали арт–объект в память о выдающихся первопроходцах. Ильдара Маматова как почётного жителя Осы пригласили на открытие.

– Я так вдохновился, что до сих пор занимаюсь краеведческой деятельностью. В 2016 году организовал автопробег–экспедицию. Мы посетили Каменск–Уральский, где отливались пушки для экспедиции Беринга. Взяли с разрешения музея пушку, провезли её по Уралу, делали холостые выстрелы. Отлили копии орудия и теперь дарим их городам. С этого момента проект получил название «Маршруты Великой Северной экспедиции», или «Экспедиции Беринга». Он способствует объединению регионов в сферах образования, науки, культуры и туризма. В основе — просветительская деятельность. Мы организовываем научно–популярные мероприятия, дети готовят исследовательские работы, летом у них экспедиционный период, осенью — презентация и защита. Сначала проект существовал за счёт вложений неравнодушных людей. С недавнего времени финансирование осуществляется и за счёт различных грантов федерального и регионального уровня. Я это рассматриваю как высокую оценку наших усилий, — рассказал Ильдар Юнусович.

Для нас актуально

Партнёрами мероприятий выступают Русское географическое общество, Российский творческий союз работников культуры, Российское военно–историческое общество. Активно присоединяются муниципалитеты.

– Этот проект очень полезен для развития территории. Муниципалитет заинтересован в плодотворном сотрудничестве, поэтому Центр развития туризма пригласил команду «Экспедиций Беринга» на второй молодёжный форум, который состоится в Норильске в конце ноября. Уверен что молодёжному сообществу будет интересно узнать о проекте и даже поучаствовать в нём, — отметил начальник отдела развития туризма управления общественных связей и развития туризма администрации Норильска Константин Яковлев.

Действительно, Норильск не должен оставаться в стороне, ведь благодаря Великой Северной экспедиции зафиксировано, что нашему городу 281 год. Одному из отрядов под командованием лейтенанта Василия Прончищева была поставлена задача описать побережье Северного Ледовитого океана к западу от дельты Лены. После его смерти от цинги командовать отрядом назначили лейтенанта Харитона Лаптева. В течение нескольких лет экспедиции под его руководством, вынесшей тяжелейшие испытания, удалось нанести на карты России свыше двух тысяч километров суши. Кроме того, появилась возможность в значительной мере исследовать ранее «закрытый» полуостров Таймыр. В 1742 году возложенная на исследователя задача была выполнена. А так как дубель–шлюпка «Якутск» была затёрта льдами, команда отправилась по суше в Енисейск через Туруханск. И по пути Лаптев зафиксировал самое раннее в истории упоминание о Норильске. В судовом журнале он отметил: «Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали 10 вёрст, в Норильское зимовье ночевать». Известна и точная дата — 19 марта 1742 года.

Проект состоит из серии образовательных маршрутов по 111 городам в 45 регионах России и 14 странах мира. С учётом того, что все они объединены одной темой, получился самый протяжённый туристский маршрут в мире, с ним можно ознакомиться на сайте bering–expedition.ru

Норильск может и должен стать 112–м городом в образовательных маршрутах проекта «Великая Северная экспедиция Беринга». Туризм на Таймыре становится всё более популярным, появляются новые точки притяжения.

Фото Ильдара Маматова и Краеведческого музея Дудинки