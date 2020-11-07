Бесценный хлам

Андрей Павлов — обычный норильский предприниматель средней руки, у него свой небольшой бизнес — он шьёт на продажу тактическое, военное и туристическое снаряжение. Но стоит пройти мимо рядов швейных машинок и раскроенных заготовок и открыть неприметную дверь, тут же словно проваливаешься во временную воронку, оказавшись в 1960–х годах. В просторном кабинете стеллажи и полки заполнены предметами того периода — от оловянных солдатиков до компаса с дизельной подводной лодки. Эти осколки советской эпохи Андрей собирал годами по заброшенным зданиям и руинам предприятий и госучреждений. Затем очищал от налёта времени, а порой и собирал буквально по фрагментам. Особенно любит реставратор возиться со старой мебелью. Говорит, что в отличие от современных столов и шкафов из прессованных опилок, в этих чувствуется и жизнь, и история.

– Дело в том, что новое – не всегда лучшее. В большинстве своём то, что можно купить в магазине, причём за солидные деньги, — это «одноразовая» мебель. В том смысле, что она рассчитана на одну сборку. А советская мебель она же вся из натурального дерева! Ей вообще ничего не страшно. Вот у меня шкаф 1960–х годов стоит, тоже из заброшенного здания вытащил. Он чего только не пережил: и морозы, и весенние потопы. Скоро будет как новенький. Такие вещи веками служить могут. А главное, они дышат временем.

Впрочем, чтобы восстановить такую мебель, придётся приложить немало усилий, признаётся мастер. Сначала шкаф надо полностью разобрать. Металлические детали очистить от ржавчины и отшлифовать их. С деревянных деталей снять старое лакокрасочное покрытие, где — обычной наждачной бумагой, а где и рубанком. После детали колеруются, патинируются и снова покрываются лаком. Затем конструкция собирается вновь. На такую работу может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от сложности и наличия свободного времени. Это довольно монотонный труд, но Андрей получает удовольствие от процесса, так что охотно реставрирует мебель не только для себя, но и на заказ.

– Недавно была довольно интересная задачка. Ко мне обратилась женщина, решившая вернуть своей трёхкомнатной сталинке оригинальный вид. Сделать ремонт в стиле той эпохи, обставить мебелью советского периода. Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, я специально лазил по старым заброшенным сталинкам, искал там оригинальные двери, которые устанавливались при строительстве. Подбирал дверные замки «Артель» (г. Донецк), ручки 1930–1940–х годов. Даже дверные петли и крючки–вешалки должны были быть только оригинальными — никаких новоделов — для заказчицы это был принципиальный момент.

В итоге получился и вправду уникальный интерьер — этакая квартира местного партийного руководителя. Ну, знаете, такой советский ампир, где и роскошь чувствуется, и в разрез с линией партии обстановка не идёт.

Один из последних шедевров Андрея — сейф для хранения секретных документов, добытый в бывшем здании одного особого учреждения. Сложнее всего было доставить неподъёмную громадину в мастерскую.

Впрочем, не реставрацией единой. Если совместить пару–тройку старых предметов, можно получить весьма качественную дизайнерскую вещь, которая впишется практически в любой интерьер. Например, входную группу в свою мастерскую наш герой украсил приборными панелями от автомобилей и дорожными знаками.

– Есть в этом наборе и номера с историей. Вот, например, серия номеров «ЧК», в простонародье «чекушки». Их выдавали водителям за регулярное употребление алкогольных напитков. Проштрафившихся так и называли – «чекисты». Таких номеров сейчас уже не делают, — рассказывает Андрей. — Вот ящик для инструментов из авиационной тележки, на которой стюардессы обеды в самолёте развозят. Очистил от ржавчины, поменял колеса, сделал новые ящики и украсил их табличками и приборными панелями от старой советской аппаратуры. Получилось очень удобно, можно весь набор инструментов в любое место без проблем подкатить, да и смотрится красиво.

Мастерская Андрея Павлова за годы увлечения реставрацией обросла самым разнообразным инструментом — от шлифовальной машины до циркулярной пилы — и разными химикатами, очистителями и красителями. Но при желании "привести в чувство" практически любой предмет можно и с базовым набором рачительного хозяина. Так что заняться таким необычным и по–настоящему мужским хобби может каждый, у кого есть желание сделать что–то своими руками.

Предмет

Хобби Андрея — спасение предметов интерьера. В заброшенных домах, на закрывшихся предприятиях, из груды металлолома и строительного мусора он выуживает то, во что можно вдохнуть новую жизнь и получить уникальную вещь.

Коллекция

Со временем подобралась целая коллекция для небольшого музея советского периода, куда частенько наведываются с экскурсиями школьники, гости города, коллекционеры и дизайнеры.

Старт

Интерес к созданию нового из старого возник у Андрея ещё в старшей школе, но буйную фантазию ограничивал скудный набор инструментов. Возможность с головой уйти в своё хобби у мастера появилась пять лет назад, когда он работал на никелевом заводе. Руководство выделило финансирование на инструменты и оборудование мастерской для столь необычного увлечения. А закрома старейшего предприятия города ломились от бюстов вождей, самодельной чеканки и мебели 1940–1950–х годов.

Развитие

Закрытие никелевого совпало для нашего героя с открытием собственного бизнеса. Вскоре разрослась и мастерская. Хобби начало приносить не только удовольствие, но и деньги.

Случай

В 2018 году Андрей набрёл на станцию радиоперехвата КГБ. Большая часть здания была занята стеллажами со старой аппаратурой. В одном из кабинетов обнаружилась картотека с перехваченными сообщениями. В основном — переговоры геолого–разведывательных партий 1960–х. Несколько панелей старой аппаратуры связи Андрей демонтировал и использовал для оформления интерьера.