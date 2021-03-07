Бескорыстная помощь

Норильская некоммерческая организация (НКО) «Центр милосердия города Норильска» — учреждение особенное. Его сотрудники заботятся о брошенных стариках, тяжёлых онкологических больных, матерях–одиночках и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Начало пути

Центр существует уже девять лет. Однако первые сёстры милосердия в Норильске появились ещё в 2010 году на базе собора «Всех скорбящих Радость». Лишь два года спустя, набрав обороты, движение преобразовалось из духовного в общественное. Большинство участников организации — глубоко верующие люди. Отсюда и выбор классической униформы сестёр: сине–белый комплект одежды, напоминающий монашеское одеяние.

Волонтёрами Центра милосердия могут быть и мужчины, в таком случае представители сильного пола получают статус брата милосердия. К слову, стать членом организации может любой желающий, но не каждый на это отважится: ведь её участники берут на себя не самую простую волонтёрскую ношу как физически, так и морально.

Центр милосердия Норильска входит в государственный реестр благотворительных организаций социальной направленности и в силу своего статуса существует исключительно за счёт грантовых средств, поддержки меценатов и благодаря работе волонтёров.

Идейный вдохновитель, организатор и руководитель норильских сестёр милосердия — бывший главврач норильского роддома, заслуженный врач РФ Татьяна Ласточкина.

– Всё началось с небольшой активной группы волонтёров, — рассказывает Татьяна Ласточкина. — В первую очередь мы получили благословение от настоятеля храма отца Михаила, а дальше нас поддержал владыка Никодим, а затем и владыка Агафангел. Когда нас стало достаточно много, решили расшириться до общественной организации. Со временем в нашем Центре появились и мужчины: за это время было всего два брата милосердия, но, к сожалению, они недавно уехали из Норильска.

Основные функции

Изначально волонтёры Центра оказывали помощь в уходе за онкологическими больными, оставшимися без родственников, в хосписе оганерской больницы. Однако за годы существования организации сфера деятельности сестёр милосердия расширилась до общегородских масштабов и сейчас охватывает практически все социальные направления.

Вот далеко не полный список добрых дел Центра милосердия:

– духовная помощь беременным женщинам, матерям, новорождённым, еженедельные молебны для беременных;

– оказание помощи в уходе за детьми, оставшимися без попечения родителей, в детской больнице Норильска;

– духовная помощь одиноким, престарелым и инвалидам в Комплексном центре социального обслуживания населения;

– духовная, психологическая, социальная помощь беременным женщинам, выразившим желание прервать беременность;

– организация семейного клуба по подготовке к родам;

– оказание духовной, психологической, социальной помощи беременным женщинам и матерям в кризисной ситуации;

– организация работы по профилактике отказов от новорождённых детей.

Кроме того, Центр милосердия принимает участие практически во всех благотворительных акциях, проходящих в городе, оказывает поддержку малоимущим и многодетным семьям и даже занимается восстановлением документов людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Под патронажем организации находятся 30 пожилых норильчан, которым регулярно оказывается необходимая помощь на дому. Регулярно финансовая поддержка и помощь по уходу оказывается матерям–одиночкам, многодетным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями (таких семей около 60).

– В хосписе оганерской больницы мы в первую очередь оказываем физическую помощь в уходе за больными, но куда важнее всё же психологическая поддержка, — поясняет Татьяна Владимировна. — Любому человеку важно и приятно внимание, а больному особенно. Порой им просто нужно с кем–то поговорить, чтобы стало легче. И мы осуществляем такую духовную и душевную поддержку. Иногда даже приходится решать серьёзные юридические проблемы наших пациентов. Вот, например, помогли мужчине: одинокий, возрастной, связь с родными утеряна. Он после инсульта потерял память, документов тоже не было. Около года мы его посещали, разговаривали и постепенно память к нему начала возвращаться: он вспомнил, что у него на Украине есть родственники, потом припомнил даже их адреса и телефоны. Созвонились. Оказалось, что у него есть две сестры и даже взрослая дочь. Все его либо пропавшим, либо погибшим считали. Мы помогли ему восстановить документы и отправили домой.

Сотрудники Центра милосердия, благодаря грантовой программе, смогли организовать детскую игровую комнату на базе женской консультации: одинокие или многодетные мамы могут бесплатно оставить там на несколько часов малышей, а сами в это время получают медицинскую помощь непосредственно в этом учреждении. Правда, в период пандемии работа её приостановлена.

Ещё одно ключевое направление работы — это миссионерская деятельность: проведение мероприятий, популяризирующих христианскую веру и её основные добродетели. Сотрудники Центра милосердия часто проводят совместные мероприятия с хором «Вдохновение», постоянно придумывают что–то новое. Активное участие в различных грантовых проектах даёт им возможность получить денежные средства на воплощение интересных задумок и, как следствие, творить добро.

День сегодняшний

Всего несколько лет назад в Центре милосердия было 19 постоянных сотрудников, но за последний год их количество сократилось вдвое.

– В прошлом году из Норильска уехали сразу десять активных участников, — рассказывает Татьяна Ласточкина. — Причины у каждого свои были: кто–то перебрался на материк в силу возраста, другие поехали решать личные или семейные проблемы. С новыми волонтёрами возникла проблема, так как не все готовы выполнять действительно тяжёлую работу и справляться с огромными физическими и психологическими нагрузками. Тем более что работают волонтёры все дни недели, кроме выходных. Не всем такое по плечу.

В основном составе сотрудников много медиков с большим опытом работы, поэтому им проще и ухаживать за больными, и общаться с ними. Большинство сестёр милосердия едут в оганерскую больницу после основной работы, а это, согласитесь, тоже непросто. Кстати, в период пандемии эти визиты пришлось отложить.

– Благо есть волонтёры и среди студентов медицинского училища, — продолжает Ласточкина. — Они нас очень выручают, если необходимо кому–то помощь на дому оказать, продовольственные наборы развезти или организовать какое–либо мероприятие или благотворительную ярмарку. Мы активно сотрудничаем с несколькими НКО города, в их числе «Территория добра» и «69 параллель». Мы не изолированная организация и принимаем участие во многих совместных проектах.

Стать членом Центра милосердия может любой желающий, как, впрочем, и оказать посильную спонсорскую помощь.