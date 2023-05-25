Бесплатная экскурсия для льготных категорий граждан

Центр развития туризма совместно с Музеем Норильска проведет бесплатную обзорную экскурсию по городу для льготных категорий граждан.

Экскурсия состоится 27 мая 2023 года в 15:00

Успейте записаться

По вопросам записи на экскурсию обращаться по тел.: 8 (3919) 43-71-47.

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