Бесплатно вакцинироваться теперь можно и в частной клинике

Речь идёт о прививках, включённых в национальный календарь вакцинации — это прививки против гриппа, туберкулёза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита.

«У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а вакцинация станет более доступной», - отметил Михаил Мишустин, премьер-министр России, на заседании правительства.

Также премьер-министр утвердил правила обеспечения медицинских организаций необходимыми вакцинами. Предоставлять их клиникам будет государство. Заявки на поставку препаратов с указанием нужного объёма будут направлять региональные органы здравоохранения в Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан. Рассмотрением заявок и утверждением объёмов поставок займётся Минздрав.