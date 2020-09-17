Бесплатное горячее питание для школьников начальной школы
Бесплатное горячее питание для школьников начальной школы
Бесплатное горячее питание для школьников начальной школы.
Решение об этом было принято на заседании депутатской комиссии по социальной политике сегодня. Теперь все учащиеся начальной школы будут получать горячее питание. У учеников первой смены будет горячий завтрак, а во вторую смену детки будут получать горячий обед.
Представители льготных категорий, а именно - малообеспеченные и многодетные семьи, а также дети одиноких родителей (со среднедушевым доходом семьи не выше 1,25 ВПМ), в рамках инициативных расходов местного бюджета смогут получать дополнительное горячее питание. В первую смену – обед, а во вторую – полдник.
Напомним, что обеспечивать учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день предложил Президент РФ Владимир Путин. В соответствии с этим поручением были внесены изменения в федеральное законодательство, потребовавшие совершенствования подзаконных актов муниципального образования город Норильск.
Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.