Бесплатное горячее питание для школьников начальной школы.

Решение об этом было принято на заседании депутатской комиссии по социальной политике сегодня. Теперь все учащиеся начальной школы будут получать горячее питание. У учеников первой смены будет горячий завтрак, а во вторую смену детки будут получать горячий обед.

Представители льготных категорий, а именно - малообеспеченные и многодетные семьи, а также дети одиноких родителей (со среднедушевым доходом семьи не выше 1,25 ВПМ), в рамках инициативных расходов местного бюджета смогут получать дополнительное горячее питание. В первую смену – обед, а во вторую – полдник.

Напомним, что обеспечивать учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день предложил Президент РФ Владимир Путин. В соответствии с этим поручением были внесены изменения в федеральное законодательство, потребовавшие совершенствования подзаконных актов муниципального образования город Норильск.

Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.