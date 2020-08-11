Бесплатное питание для школьников

Об этом сообщили в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска. Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. Переход в регионах на бесплатное питание будет происходить постепенно, с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

«В целом же в стране с нового учебного года две трети регионов уже полностью решат этот вопрос, там, где 100% школьных столовых готовы и полностью оснащены всем необходимым для горячего питания школьников младших классов. Среди них - Белгородская, Ярославская, Кемеровская области и другие. Общая сумма субсидии в этом году составит 16,2 млрд рублей, в 2021 году она увеличится до 40,4 млрд рублей, а в 2022-м - до 41,8 млрд рублей, - приводит «РГ» слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова. - Есть несколько регионов, где ещё требуется дополнительная проработка этого вопроса, с ними мы работаем поэтапно, и до 2023 года у нас все школы страны будут охвачены полноценным горячим питанием. Мы контролируем этот процесс вместе с Роспотребнадзором».