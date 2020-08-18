«Бесплатные» юристы
«Бесплатные» юристы
В последнее время всё чаще пенсионеры попадаются на «бесплатные» юридические услуги, за которые потом получают огромные счета.
Юридические фирмы предлагают «бесплатную помощь» пенсионерам. Они отправляют им информационные письма, звонят лично, распространяют рекламу на телевидении и радио. При согласии юристы убеждают пенсионера, что его пенсия очень мала и ПФР, можно сказать, его грабит. В связи с чем нужно в судебном порядке отстоять её настоящий размер. На этом моменте «Бесплатная помощь» заканчивается. Далее идёт составление судебного иска, за который фирма выставляет счёт в размере от 6 000 до 70 000 рублей.
Как правило, в заявлении идёт много отсылок на законы РФ и подзаконные акты, которые даже не имеют никакого отношения к данному делу. Сегодня сотрудники ПФР получили уже более 4 000 подобных заявлений. И с каждым днём их количество продолжает расти.
По итогу данное заявление может ни к чему не привести. Только к потраченным средствам. В судебной практике не было ещё ни одного случая, когда была пересмотрена пенсия в рамках закона.
Сотрудники ПФР напоминают, что все их услуги всегда были и остаются бесплатными. Все заявления всегда заполняются на бланках установленного образца и формата. Также ряд заявлений мождно подать в электронном формате на сайте ПФР или портале «Госуслуги».
Просьба ко всем пенсионерам: не теряйте бдительности и не сообщайте свои персональные данные сомнительным лицам.