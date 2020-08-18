«Бесплатные» юристы

Юридические фирмы предлагают «бесплатную помощь» пенсионерам. Они отправляют им информационные письма, звонят лично, распространяют рекламу на телевидении и радио. При согласии юристы убеждают пенсионера, что его пенсия очень мала и ПФР, можно сказать, его грабит. В связи с чем нужно в судебном порядке отстоять её настоящий размер. На этом моменте «Бесплатная помощь» заканчивается. Далее идёт составление судебного иска, за который фирма выставляет счёт в размере от 6 000 до 70 000 рублей.

Как правило, в заявлении идёт много отсылок на законы РФ и подзаконные акты, которые даже не имеют никакого отношения к данному делу. Сегодня сотрудники ПФР получили уже более 4 000 подобных заявлений. И с каждым днём их количество продолжает расти.

По итогу данное заявление может ни к чему не привести. Только к потраченным средствам. В судебной практике не было ещё ни одного случая, когда была пересмотрена пенсия в рамках закона.

Сотрудники ПФР напоминают, что все их услуги всегда были и остаются бесплатными. Все заявления всегда заполняются на бланках установленного образца и формата. Также ряд заявлений мождно подать в электронном формате на сайте ПФР или портале «Госуслуги».

Просьба ко всем пенсионерам: не теряйте бдительности и не сообщайте свои персональные данные сомнительным лицам.