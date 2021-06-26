Без страха и упрёка

В начале большого пути

«Норникель» в рамках заключённого четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Красноярским краем, Федерацией, Норильском и компанией на период до 2024–го и перспективу до 2035 года взял на себя обязательства по преобразованию Норильска. Напомним, что это уже второе четырёхстороннее соглашение о развитии заполярного города. Предыдущее, заключённое в 2010 году, компания успешно выполнила, реализовав запланированные мероприятия в полном объёме.

Сегодня на повышение качества жизни в Норильске компания выделяет 81,3 млрд рублей в рамках соглашения и 150 млрд рублей дополнительно на реализацию программы социально–экономического развития.

В ближайшее время федеральному центру, региону, городу и компании совместно предстоит работать над такими проектами:

– реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города;

– строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды;

– переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

В первый этап реализации программы развития Норильска вошли мероприятия по демонтажу семи объектов аварийного жилья; строительству двух многоэтажных жилых домов в Центральном районе Норильска, трёх многоэтажек в Оганере, 11 малоэтажных домов на существующих фундаментах в Центральном районе; реконструкция первого этапа одного многоквартирного дома в Центральном районе Норильска, имеющего историческую ценность.

К примеру, ориентировочная стоимость строительства жилых домов в Оганере с учётом мероприятий по благоустройству и озеленению территории, устройства внешних инженерных сетей, возведения строительной площадки, проведения авторского надзора, непредвиденных затрат составит:

– одноподъездный жилой дом (количество квартир — 40) — 290 млн руб.;

– трёхподъездный жилой дом (количество квартир —120) — 950 млн руб.

Возводить дома планируется по технологии монолитно–каркасного строительства, которая отличается высокими прочностными свойствами. При выборе технологии учитывались климатические характеристики региона, особенности рельефа и грунтов, логистика и цены на стройматериалы.

В программу реновации также вошли мероприятия по реформированию и модернизации жилищно–коммунального хозяйства. Планируются реконструкция коллекторного хозяйства протяжённостью более 45 км, термостабилизация грунтов под 12 многоквартирными домами и социальными объектами.

Кроме того, до 2024 года в Норильске будут благоустроены 8 общественных пространств и 24 придомовых территории. Запланированы проектирование и строительство поликлиники на 1297 посещений в смену, общеобразовательной школы в Центральном районе на 1100 мест, дошкольного учебного учреждения на 270 мест, реконструкция здания под детский сад на 236 мест. Также начнётся первый этап строительства гидротехнического сооружения на реке Норильской.

Было бы здоровье

Особое внимание компания уделяет развитию медицины в Арктической зоне и борьбе с пандемией. В начале распространения коронавирусной инфекции главной задачей стало сохранение здоровья сотрудников. Для этого была выстроена эффективная система защиты территории в целом, и таким образом обеспечена бесперебойная работа производственных предприятий. Компания предприняла в регионах своей деятельности беспрецедентные превентивные меры, которые были реализованы оперативно и в тесном взаимодействии с местными органами власти. Так, «Норникель» выделил значительные средства на поддержку медицинских учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса, образовательных учреждений, некоммерческих организаций.

Максимально возможное количество сотрудников компании было переведено на удалённый режим работы с сохранением средней заработной платы. Торговая сеть «Норникеля» «Подсолнух» предоставила всем горожанам возможность заказывать продукты на дом, а корпоративные волонтёры организовали бесплатную доставку. На производственных предприятиях компании, которые продолжили работать в бесперебойном режиме, проводилась регулярная санитарная обработка и дезинфекция помещений, работники обеспечивались средствами индивидуальной защиты. Эти и многие другие своевременные меры позволили сдержать распространение коронавируса в Норильске.

3 млрд 603 млн рублей «Норникель» направил на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования для учреждений и организаций Норильска и Таймыра, а также для предприятий компании. Так, норильским больницам и поликлиникам переданы 104 аппарата искусственной вентиляции лёгких, одна стационарная и две мобильные лаборатории для проведения тестирования на СOVID–19, тесты на коронавирусную инфекцию, тепловизоры, два реанимобиля, ещё один автомобиль скорой помощи — для Таймыра.

Компания оборудовала инфекционные госпитали, организованные в Норильске и Дудинке, системами централизованной подачи кислорода. Так, поддержка «Норникеля» позволила больницам бесперебойно функционировать даже в пиковые периоды заболеваемости.

«Норникель» оказал помощь в развёртывании обсерваторов и дополнительных койко–мест в базовых ковидных госпиталях Норильска осенью прошлого года. Также в период массового возвращения норильчан из отпусков компания обеспечила возможность проведения бесплатного добровольного тестирования на СOVID–19.

Для норильских медучреждений приобретены 25 аппаратов ЭКГ, 56 реанимационных мониторов, 109 рециркуляторов воздуха, 133 устройства для увлажнения воздуха, 50 бактерицидных облучателей, оборудование для проведения исследований состава крови общей стоимостью 18 млн рублей, в частности анализаторы: биохимический, иммуноферментный, газов крови, электролитов.

Норильская межрайонная поликлиника № 1 получила от компании современный компьютерный томограф стоимостью 49 млн рублей. Отметим, это уникальное оборудование, требующее особых условий транспортировки, разгрузки и установки. Также компания профинансировала весь подготовительный этап, включая экспертизу устойчивости фундамента здания поликлиники, составление проектно–сметной документации, доставку необходимых для ремонта материалов и собственно капитальный ремонт помещения, где будет размещён томограф, а также монтаж оборудования и пусконаладочные работы, обучение рентгенологов.

Кроме того, «Норникель» перечислил 202 млн рублей норильским учреждениям здравоохранения и 19,22 млн рублей — таймырским на приобретение медикаментов, расходных материалов, медицинского оборудования, в том числе дефибрилляторов, ингаляторов, рентгеновских аппаратов, мониторов пациента, пульсоксиметров и пр.

В ближайших планах компании — провести модернизацию цеховых медицинских служб и полную реновацию всех медицинских пунктов на производстве. И обучить специалистов для работы в них. Объём инвестиций в программу, которая предполагает создание семи центров, — порядка 10 миллиардов рублей.