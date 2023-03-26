Без виз и валюты

Мрачная геополитика

Безусловно, среди заграничных направлений всё ещё немало тех, что доступны россиянам. Даже старушка Европа продолжает выдавать россиянам визы, хоть и со скрипом, а слетать в тот же Париж можно, пусть и через третьи страны. Другое дело — политическая обстановка, столь изменчивая и неопределённая, что неизвестно, что будет происходить в выбранной для поездки стране не то что на момент отпуска, а уже завтра. Например, Грузия, Абхазия и Южная Осетия могли бы стать отличной альтернативой Египту и Таиланду всего пару недель назад. А теперь местным жителям впору рыть окопы и покупать бронежилеты. В Турции мало того что прошло мощнейшее землетрясение, новую опасность таят выборы, грядущие этим летом. Бессменного халифа Эрдогана попытаются сбросить, и какая реакция людей последует, можно только догадываться. А оказаться в эпицентре общегосударственной забастовки, пусть даже в сердце Евросоюза, совсем не хочется.

Цены на зарубежные авиаперелёты — нынче заоблачные, а к общему чеку прошлого года можно смело добавлять 30–40% от стоимости отдыха. Поэтому в качестве альтернативы предлагаем рассмотреть отдых на просторах нашей необъятной Родины. Благо, поехать есть куда. Опять же никакого языкового барьера и ограничений на использование карт.

Море и пляжи

Конечно, направлений на просторах нашей огромной страны много, но для подавляющего большинства норильчан отпуск должен проходить именно на море. И самым очевидным вариантом, конечно же, является Сочи и соседние города. Вариант, подходящий по основным характеристикам, вот только весьма бьющий по семейному бюджету, — отдых в самом Сочи. Так как большинство аэропортов у сопредельных территорий закрыто вот уже больше года, именно Сочи является основным транспортным узлом, куда туристы прилетают со всей России, чтобы отсюда отправиться до финальной точки маршрута. Это существенно сказалось и на стоимости аренды жилья, и в целом на ценовой политике в городе. А местные пляжи практически весь сезон переполнены людьми. В Анапе и Адлере дела обстоят чуть лучше. Общий чек будет ниже на 20–30% при равных параметрах отдыха, людей на пляжах ощутимо меньше, но и эти города не из дешёвых мест.

Если же берег Чёрного моря продолжает упорно манить, при этом хочется и колорита побольше, и ценник пониже, то можно махнуть в Крым. Многих туристов беспокоит близость с территорией СВО, но практика прошлого года показала, что побережье и приморские города достаточно безопасны. Если вас ничего не смущает, то поездка во всероссийскую здравницу — превосходная идея. Крым предоставит возможность освоить новые места и позагорать на пляже. Самый дорогой город Крыма, сравнимый по ценам с Сочи, — Ялта. Город привлекателен для посещения, богат на пляжи с ресторанами и туристические экскурсии. Но жильё и стоимость номеров в отелях здесь завышена вдвое. Также для отдыха в Крыму хорош Коктебель. Ранее известный своими свободными нравами и нудистским пляжем в городской черте, ныне это идеальное место для отдыха всей семьёй. От «голого» курорта теперь остался лишь небольшой пятачок, вечеринки и дискотеки до утра канули в Лету. Кроме того, Коктебель славится специализированными кафе с игровыми площадками для детей и игровыми консольными клубами под открытым небом. В них можно с лёгкостью сплавить на несколько часов ребёнка практически любого возраста, и пока чадо залипает в игровую приставку, спокойно позагорать и поплавать. Любопытно, что в других городах Крыма такая услуга не попадается.

Ещё одно прекрасное место для пляжного отдыха в Крыму – Судак. Город славен Генуэзской крепостью и фестивалем исторической реконструкции, кроме того, это тусовочный город. В отличие от Коктебеля, где к девяти вечера делать на улице уже нечего, в Судаке кутить можно всю ночь. Неподалёку от Судака расположен посёлок Новый Свет. Сам по себе он считается зоной отдыха для крымчан. Тихий и спокойный, с потрясающими бухтами и проложенными горными маршрутами нескольких категорий сложности — от семейных до специализированных. Там же расположен завод шампанских вин Голицына и одноимённая прогулочная тропа. Крымские города приятнее для отдыха, чем Анапа или Адлер, и ощутимо дешевле.

Другое море

Если черноморские берега вам опостылели, а на море хочется, то милости просим на Азовское море. Оно идеально подходит для отдыха с маленькими детьми. Это самое мелкое море в мире: мест, где карапуз сможет вдоволь побеситься в воде, предостаточно. Из–за мелководья прогревается оно довольно быстро и дольше сохраняет комфортную для купания температуру. А вот тем, кто привык к большой глубине и нырянию, не сразу удастся найти подходящее место. Сказать, что в местных городах и даже отелях хорошо развит сервис или сектор развлечений — значит, покривить душой. Зато стоит такой отдых чуть ли не вполовину дешевле сочинского. Так что если ваша цель — купание в море и валяние на пляже, можете спокойно отправляться на Азовское побережье, например в станицу Голубицкую, заодно примете грязевые ванны и полюбуетесь грязевыми вулканами. А в Ейске можно покататься на сёрфе. В местных бухтах довольно мелко, но при этом штормит с завидным постоянством, в результате чего регулярно образуются высокие волны. Немало на побережье и других некрупных курортных городков и посёлков.

Это Кавказ

За приключениями, преодолением горных переходов, захватывающими видовками и национальным колоритом, добро пожаловать на Кавказ. Дагестан и Чечню в прошлом году опробовало немало российских туристов, и большинство осталось в восторге. Впрочем, надо понимать, что такой отдых по большому счёту подходит для молодых пар и одиночек, при этом подготовленных физически и любящих спорт. БОльшая часть развлечений в этом направлении связана с горами, а значит, придётся либо ходить пешком по горным маршрутам, либо ехать на машине к знаковым достопримечательностям вроде древних храмов, крепостей или горных ущелий. В городах можно наслаждаться древней архитектурой и вкусными блюдами национальной кухни. Нужно помнить, в частности, о строгих ограничениях в плане алкоголя в ряде городов. Оценив туристический поток, жители Чечни и Дагестана начали откровенно завышать стоимость своих услуг. Так что цены на кавказские туры покусывают за пятки. Оптимально для первой разведывательной поездки на Кавказ — приобрести готовый обзорный тур на 8–11 дней. Это комплексная программа отдыха со всеми трансиверами, отелями и экскурсиями. А после её завершения при желании ничто не мешает задержаться на недельку–другую в более–менее разведанном районе.

Великое озеро

Говоря об отпуске в России, невозможно обойти стороной и прекрасный Байкал. Нет места живописнее и прекрасней. Одинаково подходит как для лакшери отдыха, так и для базирования палаточным лагерем полными дикарями. В идеале, конечно, — ехать туда на своём авто, но с прошлого года трюк с отправкой машины из Норильска в Красноярск, чтоб оттуда следовать к месту отдыха на своих колёсах, стал слишком дорогим и хлопотным. А бронировать домик или номер в отеле стоит уже сейчас. Дело в том, что китайцев выпустили «на волю», а жители Поднебесной обожают Байкал. После нескольких лет перерыва из этой страны ожидается огромный наплыв туристов, изголодавшихся по впечатлениям.

Махнём к соседям

Путешествие на Алтай. Многим норильчанам кажется странным выбор направления для отпускного периода. И это понятно — с таким же успехом можно сесть на вертолёт и отправиться в Снежногорск, после чего сплавиться на байдарках по местному водохранилищу и дальше с несколькими пешими переходами до Диксона. Видовки и погода будут сродни алтайским. Впрочем, Алтай — это не только густые леса и бурные реки, там немало и достопримечательностей для цивилизованного отдыха. Тем не менее на Алтай в первую очередь едут как раз за экстримом и диким туризмом.