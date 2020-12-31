Без внимания новогодних героев не остались и подростки
Без внимания новогодних героев не остались и подростки
Полицейские в образах Деда Мороза и Снегурочки продолжают навещать юных норильчат. Следующими на очереди стали футболист и семья кадета казачьего класса.
Юный футболист Станислав, воспитанник норильской школы интерната, в силу своего возраста достаточно смущённо встретил новогодних гостей. У сотрудников полиции был особый интерес к новому увлечению мальчика, ведь он совсем недавно начал заниматься мини-футболом. Но педагоги очень хвалят Станислава и говорят, что парень уже достиг достаточно хорошо результата.
В преддверии самого волшебного праздника все мечты сбываются, и родители одноклассников мальчика подарили ему форму вратаря, а сотрудники полиции порадовали юного спортсмена сладким подарком.
В завершение Дед Мороз и Снегурочка пожелали Станиславу больших спортивных успехов и бодрого настроения.
Следующей остановкой стала семья кадета казачьего класса в Талнахе. Кадет Анна Волкова и её сестрёнка Татьяна живут под опекой бабушки, потому председатель Общественного совета при ОМВД России по Норильску по мере возможности помогает им преодолевать финансовые трудности.
Девочки вместе с новогодними героями зажгли ёлочку, станцевали заводные танцы и зарядились праздничным настроением. Для обеих сестёр Дедушка Мороз подготовил сладкие подарки, а для Анны ещё и сборник эссе известных авторов, для саморазвития юного кадета.
Сотрудники полиции продолжают радовать своих подопечных новогодними сюрпризами и навещать их в преддверии нового года.