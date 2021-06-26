Бежать всегда, бежать везде!

Эта замечательная акция проводится ежегодно при поддержке благотворительного фонда «Территория добра» для сбора средств детям, нуждающимся в лечении и реабилитации.

В этом году добрую акцию решили продлить на целый месяц, с 17 июня по 17 июля. Завершится пробег в День города и День металлурга. Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева уточнила:

– Каждый желающий может принять участие в забеге так, как ему удобно, — дома, в офисе, на спортплощадке, на улице, предварительно зарегистрировавшись на сайте «Норильск, беги со мной!». Метры и километры переведут в мили, которые потом суммируют. Минимальный взнос для участия в акции составляет 200 рублей, эта сумма обозначает те 200 метров, которые вы пробежите. А тысяча рублей – это уже один километр.

Наталья Коростелева не сомневается, что норильчане активно поддержат акцию, как это было и в предыдущие годы. Горожане могут участвовать в ней индивидуально, семьями, командами, коллективами предприятий, объединившись во благо здоровья детей. Поблагодарив партнёров акции — благотворительный фонд «Территория добра» и управление благотворительных связей «Норникеля» за то, что они делают большое доброе дело, Наталья Михайловна пригласила всех норильчан, которые находятся в отпуске или переехали на материк, также присоединиться к акции.

Об истории благотворительного забега напомнила на пресс–конференции в администрации города начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева:

– Очень приятно, что проект, который стартовал именно в «Норникеле» по инициативе корпоративных волонтёров, обрёл самостоятельную жизнь — в последующие годы забег реализовывался фондом «Территория добра» при грантовой поддержке нашей компании. Это чрезвычайно важно и полезно для территории. Сотрудники компании поддержат проект. Мы все вместе делаем общее дело, помогая фонду реализовывать программу, направленную на лечение детей.

Директор фонда «Территория добра» Наталья Солодовник поделилась с журналистами:

– В этом году забег обретает крылья, и это не просто фигура речи. Генеральный партнёр, поддержавший забег в этом году, — авиакомпания NordStar. И замечательно, что компания разделяет ценности фонда и наших партнёров, с которыми мы столько лет идём плечом к плечу. И теперь NordStar, понимая насколько важно благополучателям оперативно попасть в лучшие клиники страны, преподнесла им поистине волшебный подарок — все километры добра, которые преодолеют участники забега, будут переведены в мили добра для оформления авиабилетов для ребят, находящихся под опекой фонда. Интересно, что первая тысяча участников забега, которая соберёт первую тысячу километров добра, получит от компании NordStar эксклюзивные медали, специально разработанные дизайнерами. А каждый участник забега получит от организаторов сувениры и сюрпризы.

Участники смогут выкладывать фотографии и ролики о своих забегах в соцсетях. В акции задействуют и большие городские экраны, чтобы каждый, кто будет бежать свою добрую дистанцию, смог увидеть себя, а горожане — порадоваться за него и, быть может, тоже вдохновиться на забег. Только в первые часы первого дня забега на платформе акции уже был собран 21 добрый километр!

Начальник управления по спорту и туризму администрации Норильска Михаил Голуб:

– Дружный коллектив спортсменов Норильска, включая тренеров и методистов спортшкол, членов спортивных федераций, традиционно с энтузиазмом принимает участие в акции. Специально для забега две площадки созданы на лыжной базе «Оль–Гуль» и на стадионе «Заполярник». Исходя из ограничительных мер, на беговую дорожку стадиона одновременно будут допускать до 30 человек. На лыжной базе действует ограничение до 50 человек. Здесь волонтёры помогут пройти регистрацию, так что на этих площадках можно и внести взнос, и получить подарочный стартовый пакет.

Совершить благотворительный забег на стадионе «Заполярник» можно по воскресеньям, на лыжной базе «Оль–Гуль» – по пятницам с 12.00 до 15.00, а в субботу и воскресенье — с 12.00 до 18.00. Бонусом к пятничному забегу станет оздоровительная гимнастика с тренерами лыжной базы. А ещё все три дня там можно будет воспользоваться палками для скандинавской ходьбы.

В этом году собранные средства передадут двум благополучателям программы «Наши дети». Это семилетний норильчанин Андрей Михайлов. У мальчика диагноз ДЦП, он собирается в первый класс самой обычной школы, и ему необходима помощь в развитии речи. В августе его ждут в реабилитационном центре «Прогноз» в Санкт–Петербурге. Второй подопечный — 13–летний Степан Кирпа с диагнозом ДЦП. У подростка страдает физическое развитие, в начале осени ему нужно ехать в Челябинск, в медцентр «Сакура», на продолжение курса реабилитации. Есть немалый шанс, что приобретённые ранее навыки удастся надёжно закрепить.

Инициативу благотворительного забега в Норильске уже подхватили многие города. Стоит добавить, что за пять лет более 2000 участников забега собрали около 4 млн рублей, оказав помощь 17 ребятам, ради которых была организована эта необычная акция добра. Некоторые города, основываясь на нашем опыте, подхватили задумку, но по количеству участников Норильск пока никто не обошёл.

Завтра на благотворительную дистанцию выйдут 11 сотрудников социального блока администрации Норильска во главе с Натальей Коростелевой. И никакая погода энтузиастам не помеха. Присоединяйтесь! Для участия регистрируйтесь на сайте акции «Норильск, беги со мной!» или с помощью QR–кода на информационных плакатах.

Для тех, кто хочет лично отправить свой взнос в копилку акции, в спортивных учреждениях Норильска установлены специальные боксы для сбора средств.