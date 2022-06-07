Беженцам из ДНР, ЛНР и Украины помогают с трудоустройством

Центры занятости населения сопровождают соискателей на всех этапах трудоустройства. Для них сформирован специальный банк вакансий, где содержится более полутора тысяч предложений от 173 работодателей. Есть варианты для учителей, врачей, водителей, электрогазосварщиков, операторов машинного доения, трактористов и других работников. Предлагаются вакансии, которые длительно не заполнялись местными трудовыми ресурсами. Так, в Норильске женщина, прибывшая из Донецкой Народной Республики, устроилась в школу лаборантом, а с 1 сентября её переведут на должность учителя начальных классов. Её ребёнку предоставлено место в детском саду.

С более подробной информацией о трудоустройстве граждан ДНР, ЛНР и Украины можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.