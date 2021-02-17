Безопасность детей на дорогах — один из приоритетов профилактической работы в школе

Светлана Елисеева, заместитель директора по воспитательной работе, говорит, что работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма планируется на весь учебный год и предполагает тесное сотрудничество школы с родителями и инспекторами ГИБДД.

– На родительских собраниях мы приводим родителям примеры случаев, в которых несовершеннолетние при различных обстоятельствах попадали в ДТП, — поясняет Светлана Елисеева. — В работе с учащимися мы используем различные методы. Например, в формате классных часов по безопасному поведению на дороге. На уроке в 4«Б» ребята работали с электрифицированным стендом-тренажёром. Он появился в школе благодаря тому, что отряд юных инспекторов движения победил в краевом конкурсе по ПДД. Интерактивная доска изготавливается индивидуально для каждой школы — победителя конкурса, и, помимо множества полезных функций, на ней изображена сама школа с прилегающими к ней территориями. На этой схеме отрабатываются безопасный путь в школу и обратно домой, а также правила безопасного поведения на улице и во дворах.

Другой формат работы с детьми — это творческие мероприятия. На репетицию школьной агитбригады малышей удалось попасть и журналистам. Учащиеся рассказали, что они готовятся к декаде безопасности дорожного движения, которая пройдёт с 5 по 10 марта. Во время этого мероприятия ученики 2«Г» класса расскажут первоклашкам на примерах героев лесной полянки о правилах дорожного движения. Ещё одно из обязательных событий — это ежегодное посвящение первоклашек в юные пешеходы.

Неотъемлемой частью всех школ стали отряды ЮИД — юных инспекторов движения, которые активно участвуют во множестве мероприятий по изучению и пропаганде ПДД, а также в различных профилактических рейдах. Не обходится и без пятиминуток с сотрудниками ГИБДД, во время которых они напоминают о дорожных ловушках и основных постулатах безопасного поведения на дороге.

Также профилактическая работа невозможна без наглядности, и именно поэтому в каждой норильской школе на каждом из этажей имеются информационные стенды по теме ПДД и безопасности.

Ну и наконец, дорожная жизнь современной школы и её учащихся не проходит без бдительного ока «Родительского патруля». Папы и мамы регулярно выходят в импровизированные рейды, чтобы проверить, как дети соблюдают ПДД, используют ли они на одежде и портфелях световозвращатели, а заодно уточняют у школьников, как безопасно вести себя при переходе дороги и где её нужно переходить, каким должно быть безопасное поведение во дворах, и знает ли ребёнок свой безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Сегодняшний рейд родительского патруля показал, что многие школьники копируют неправильное поведение взрослых и переходят дорогу по пешеходному переходу, но не по прямой, а по диагонали. А это небезопасно для жизни детей.