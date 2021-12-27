Безопасный Новый год
Безопасный Новый год
В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора рассказывают, как встретить новый год без вреда для здоровья.
Перед праздниками многие стараются приобретать продукты заранее, но не всегда это правильно. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, следует придерживаться следующих правил:
· Приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения.
· Обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения.
· Приобретайте продукты питания только в разрешенных местах торговли.
Опасными для здоровья могут стать салаты, состоящие из нескольких ингредиентов и заправленные сметаной или майонезом, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленого мяса.
· Готовьте салаты, блюда из рубленого мяса, холодец в небольших количествах.
· Тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты.
· Соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности.
· Храните торты и пирожные в холодильнике.
· Не храните готовые блюда и сырые мясо или рыбу вместе.
· Не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике.
· Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней.
· Не храните скоропортящиеся продукты — творог, молоко и другие — при комнатной температуре.
Если говорить конкретно о праздничном застолье, то специалисты советуют не садиться в новогоднюю ночь за стол голодными.
·31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин.
· Не стремитесь попробовать все блюда — чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм.
· Соблюдайте очерёдность блюд. Сначала съешьте салат, затем — более сытные закуски и горячее. Не ешьте холодные блюда после горячих.
· Не засиживайтесь за столом с едой всю ночь.
· Не запивайте еду газированными напитками.
· Умеренно употребляйте алкоголь.
· Замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе.
· Не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки.