Безопасный Новый год

Перед праздниками многие стараются приобретать продукты заранее, но не всегда это правильно. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, следует придерживаться следующих правил:

· Приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения.

· Обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения.

· Приобретайте продукты питания только в разрешенных местах торговли.

Опасными для здоровья могут стать салаты, состоящие из нескольких ингредиентов и заправленные сметаной или майонезом, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленого мяса.

· Готовьте салаты, блюда из рубленого мяса, холодец в небольших количествах.

· Тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты.

· Соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности.

· Храните торты и пирожные в холодильнике.

· Не храните готовые блюда и сырые мясо или рыбу вместе.

· Не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике.

· Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней.

· Не храните скоропортящиеся продукты — творог, молоко и другие — при комнатной температуре.

Если говорить конкретно о праздничном застолье, то специалисты советуют не садиться в новогоднюю ночь за стол голодными.

·31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин.

· Не стремитесь попробовать все блюда — чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм.

· Соблюдайте очерёдность блюд. Сначала съешьте салат, затем — более сытные закуски и горячее. Не ешьте холодные блюда после горячих.

· Не засиживайтесь за столом с едой всю ночь.

· Не запивайте еду газированными напитками.

· Умеренно употребляйте алкоголь.

· Замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе.

· Не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки.