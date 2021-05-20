«БиблиоLOFT» приглашает горожан на благотворительный концерт кавер-группы Ice Band и «Квартета V»

Организаторы позаботились о специальной музыкальной программе, состоящей из любимых публикой песен, которые будут исполнены в новом для многих лаундж-формате. Концерт состоит из двух отделений, а в середине вечера гостей ждёт приятный сюрприз, своеобразная вишенка на торте.

С идеей благотворительного концерта в фонд «Территория добра» обратился Ринат Гафуров, который признался его председателю Наталье Солодовник, что хотел бы помочь детям, которым требуется дорогостоящая реабилитация и лечение в медицинских центрах. На площадке timepad идёт продажа билетов. Приобрести их можно, перейдя по ссылке.

Торопитесь: концерт уникален, а мест всего 75. Получите удовольствие от живой и качественной музыки и сделайте доброе дело. Вырученные за билеты деньги направят на поддержку программы «Территории добра» «Наши дети», а именно - на реабилитацию 15-летней Маргариты Федченко (диагноз аутизм) в Санкт-Петербургской детской неврологической клинике «Прогноз». Системные реабилитации в этом центре очень помогают девочке, и некоторые из ранее поставленных диагнозов были сняты. Но борьбу за будущее ребёнка нужно продолжать, и даже небольшая помощь станет стимулом и подспорьем для семьи и для самой Риты.

«Дорогу осилит идущий, - говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда, и добавляет: - Пока люди помогают друг другу, чудеса будут происходить».