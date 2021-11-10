Библиотека семейного чтения приглашает норильчан в «Ларец новогодних чудес»

«Ларец новогодних чудес» — это конкурс творческих работ, который проводится в четырёх возрастных группах: дошкольники (5+), начальные классы, учащиеся 5–8-х классов, старшеклассники.

Номинации конкурса:

- «Ёлочное украшение» — игрушка для новогодней ёлки;

- «Рождественский сувенир» — тематические художественные композиции, символизирующие Рождество, выполненные в любой технике;

- «Литературный наряд для лесной королевы» — ёлочная игрушка по мотивам литературных или сказочных произведений.

Конкурсные работы принимаются до 5 декабря по адресу: проезд Котульского, 15. А с 6 по 8 декабря пройдёт выставка изделий.

Победителей в каждой возрастной категории наградят дипломами и подарками, забрать которые можно будет с 12 по 14 декабря.

Итоговым событием конкурса станет благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу» в рамках марафона «Чтобы сделать мир добрее», организованная совместно с благотворительным фондом «Территория добра». Мероприятие состоится 12 декабря в библиотеке семейного чтения (проезд Котульского, 15). Телефон для справок 22-64-31.