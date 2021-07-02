«Бизнес-каникулы» для норильских школьников завершились презентацией проектов в АРН

За месяц юные норильчане успели познакомиться с основами финансовой грамотности, маркетинга и продвижения, ораторского искусства и актёрского мастерства, делового этикета и публичных выступлений. Курс обучения включал в себя тренинги, мастер-классы, экскурсии по местным предприятиям, работающим в сфере общественного питания, туризма и креативных индустрий.

На занятиях ребята осваивали восемь направлений, но больше всего им полюбились «Основы маркетинга и продвижения» и «Проектная деятельность».

«Хочется выразить благодарность АРН за невероятную атмосферу, вдохновение и поддержку, поблагодарить педагогов, детей и их родителей, — отметила помощник руководителя Центра развития личности «Старт» Елизавета Фатеркина. — У нас получился действительно классный проект».

Роман Кулян, заместитель директора АРН по инвестициям и развитию бизнес-среды, поделился планами по дальнейшему обучению детей финансовой грамотности:

«Программа «Бизнес-каникулы» — это проба пера. В дальнейшем мы планируем создать в Норильске постоянно действующую бизнес-школу для детей от 13 лет. Именно в этом возрасте ребята начинают задумываться о профессиональном самоопределении. Сейчас мы разрабатываем форматы и площадки будущей бизнес-школы».