Бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест

В конце августа в Свердловском районном суде Красноярска присяжные заседатели вынесли в отношении Быкова обвинительный вердикт по делу об убийстве. Присяжные также решили, что подсудимый снисхождения не заслуживает, и 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Красноярским краевым судом в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий (ознакомление с материалами уголовного дела), направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела, срок содержания под стражей продлён до 6 января 2022 года», - говорится в сообщении.

Арестовали Быкова 7 мая прошлого года в Красноярске. Тогда ему предъявили обвинение по п. «д», «з» и «н» ст. 102 УК РСФСР по факту убийства в 1994 году двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.

Позднее ему инкриминировали организацию убийства предпринимателя Андрея Неколова, который был убит в январе 2005 года в центре Красноярска, и покушение на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Нападение на него произошло 1 ноября 2004 года - автомобиль расстреляли из автомата, когда Грабовский ехал домой, но он не пострадал. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов, пишет ТАСС.