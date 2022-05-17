Бизнесмены Норильска могут присоединиться к Дням предпринимательства

Дни предпринимательства проходят второй год подряд. С 23 по 27 мая в Красноярске на различных площадках в офлайн и онлайн-формате запланировано более 60 мероприятий: круглые столы, деловые игры, семинары, мастер-классы, тренинги, экскурсии. Большинство из них будут организованы в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Участие в мероприятиях бесплатное.

«Программа составлена с учётом текущей экономической ситуации, и я уверена, что она будет максимально полезна представителям бизнеса разного масштаба. Так как предусмотрен и онлайн-формат, то принять участие во многих мероприятиях смогут предприниматели из любого населённого пункта Красноярского края. Напомню, что сегодня в регионе работают более 106 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и 80 тысяч самозанятых», – рассказала руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

Федеральные и региональные эксперты расскажут о налоговой безопасности, финансовых продуктах, плюсах и минусах самозанятости, секретах управления персоналом, продвижении в социальных сетях, путях реализации органической продукции, развитии женского и социального предпринимательства и прочих аспектах ведения коммерческой деятельности. Отдельные мероприятия предусмотрены для инноваторов, экспортёров и молодых предпринимателей.

«В течение пяти дней мы обсудим различные темы: бизнес, взаимодействие с властью, актуальные меры поддержки, работу с персоналом, логистику, экспорт в новых реалиях и многое другое. Это хорошая возможность для жителей и владельцев бизнеса со всего региона найти точки роста для своего дела, новых партнёров, узнать о возможностях развития бизнеса в России и других странах. На дни предпринимательства необходимо зарегистрироваться. Если кто-то не сможет присоединиться очно, будет возможность подключиться онлайн», – пояснил руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Полная программа мероприятий и регистрация — на сайте дни-предпринимательства.рф.