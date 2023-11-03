Бюджет — для людей

Стартовые параметры на предстоящие три года по доходам и расходам сформированы в сумме более одного триллиона рублей. В 2024 году доходы запланированы в размере 379 млрд рублей, расходы – 432 млрд рублей. При этом параметры краевого бюджета будут корректироваться по мере распределения дополнительных средств федерального бюджета.

Михаил Котюков подчеркнул, что бюджет на трёхлетний период составлялся на основе запросов жителей региона, которые он получил в ходе рабочих поездок.

– Мы определяем себе задачи по итогам встреч, общения с людьми, поступающих обращений. Несмотря на все внешние вызовы, экономика региона стабильна. Наша с вами совместная задача — создать необходимые условия, чтобы все планы стали реальными проектами, а проекты дали новые рабочие места, базу для краевого бюджета, развития инфраструктуры и реализации наших социальных обязательств, — обратился к депутатам губернатор.

Глава региона отметил, что Красноярский край должен привлечь дополнительные федеральные ресурсы в регион, активно участвуя в федеральных программах и проектах.

Приоритеты расходной части бюджета — развитие социальной сферы, реализация национальных и инфраструктурных проектов, территориальное развитие. Большая часть расходов пойдёт на образование и здравоохранение.

Повышенное внимание – поддержке семей с детьми, на это проектом краевого бюджета в 2024 году предусмотрено свыше 15 млрд рублей. За три года социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат 596 молодых семей Красноярья, а выплатами на приобретение жилья детям–сиротам смогут воспользоваться 330 человек. На льготные лекарства в будущем году запланировано более 5 млрд рублей.

Будут созданы комфортные условия для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях, – в течение трёх лет будет закуплено новое оборудование для 15 муниципальных лагерей. В следующем году медицинской техникой дооснастят восемь региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. А 35 малочисленных и труднодоступных населённых пунктов будут обеспечены услугами мобильной связи и интернетом.

Всего строиться и проектироваться будут 160 объектов по всему краю. Из них в ближайшие три года будет введено 120 школ, детских садов, больниц, поликлиник, амбулаторий, досуговых центров, спортивных объектов.

Продолжится предоставление субсидий на формирование современной городской среды — 190 проектов благоустройства будут реализованы в 27 муниципальных образованиях края в 2024 году. Со следующего года в два раза увеличат ежегодный объём финансирования программы поддержки местных инициатив. При этом её участниками впервые смогут стать жители всех городов региона.

– Это повысит вовлечённость людей в бюджетный процесс и расширит механизмы прямого участия населения в определении приоритетных расходов бюджета, – пояснил Михаил Котюков.

Депутаты Заксобрания края обозначили проблемы и задачи, которые необходимо учесть при планировании бюджета. Так, были подняты вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса, ликвидации свалок, мероприятий по диагностике онкологии, ремонта и оснащения больниц, реабилитации инвалидов, поддержки участников СВО и многодетных семей, развития добровольчества и волонтёрства, содержания лесопарковых зон и выполнения других экологических мероприятий.

– Сейчас идёт сверка с отраслевыми задачами, с позицией органов местного самоуправления, работа с обращениями граждан, ряд вопросов носит системный характер. Это в первую очередь вопросы государственной политики в сфере оплаты труда. По инициативе президента с 1 января 2024 года будет увеличен минимальный размер оплаты труда, это приведёт к корректировке заработной платы всех работников бюджетной сферы, — отметил Алексей Додатко, председатель Заксобрания.

– Это сложившаяся практика взаимодействия губернатора, правительства Красноярского края с председателями профильных комитетов Законодательного собрания, руководителями партийных фракций при обсуждении бюджета региона. Комитеты сформировали предложения, замечания, вопросы по представленному проекту бюджета края на плановый период, всего их получилось больше 100. По результатам «нулевых чтений» мы ждём развёрнутых ответов от правительства.

В этом проекте бюджета учтены задачи, поставленные президентом РФ перед губернатором в ходе встречи в августе этого года. Недавно была утверждена стратегия развития Сибири до

2035 года, где Красноярскому краю в части масштабных инфраструктурных проектов отводится важнейшая роль. Этот потенциал необходимо использовать.

Представленный проект бюджета, безусловно, отличается от предыдущего в сторону увеличения. Доходы и расходы стали выше почти на 30 млрд рублей, это является главным условием успешного социально–экономического развития края, — рассказал председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин.

17 ноября пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона, а в первом чтении его рассмотрят на очередном заседании сессии краевого парламента 23 ноября.